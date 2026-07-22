Goleada ajuda jogadores do Santos a encerrarem jejuns na temporada

A goleada do Santos para cima da Universidad Central, da Venezuela, na noite desta terça-feira (21), teve mais significados do que a grande vantagem alcançada nos playoffs da Copa Sul-Americana. Além de aproximar o Alvinegro das oitavas de final da competição, a partida marcou o final de uma sequência negativa de alguns jogadores.

Ocupando a vaga de Gabigol neste retorno da Copa do Mundo, Thaciano não vinha tendo uma boa relação com as redes. Na derrota para o Botafogo, na última quinta-feira (16), o jogador havia desperdiçado uma grande oportunidade. Já na partida na Venezuela, não aproveitou mais uma vez um lance muito parecido. Entretanto, a oportunidade apareceu na segunda etapa e, após parar no goleiro, voltou a marcar após dez partidas de jejum. Na comemoração, fez o popular gesto de “sai, zica”.

Já o último gol alvinegro da partida veio de quem ainda está devendo com a camisa do Santos. Afinal, desde que chegou ao clube, Rony só havia marcado uma vez, no seu terceiro jogo pela equipe, contra o Noroeste, em fevereiro. Entretanto, após mais de cinco meses, o atacante estava ligado e aproveitou para enfim voltar a dar as suas piruetas na comemoração do gol.

Por outro lado, mesmo que vem sendo uma das soluções da equipe conseguiu quebrar um incômodo jejum. Gabriel Menino, que vem atuando pela direita, só havia marcado duas vezes com a camisa alvinegra. Inclusive, a última também havia sido no Paulistão, em fevereiro, contra o Velo Clube. Porém, o gol marcado na Venezuela reforça o bom momento do jogador e a boa alternativa que ele fornece atuando em uma nova posição.

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