Corinthians, Santos e São Paulo somam seis transfer bans juntos

A janela de transferências segue aberta no futebol brasileiro, mas Corinthians, São Paulo e Santos esstão impedidos de registrar novos jogadores. Os três clubes paulistas acumulam punições da Fifa por pendências financeiras envolvendo antigas negociações. Aliás, juntos, somam seis transfer bans ativos, o que limita a atuação no mercado até que as dívidas sejam regularizadas.

O caso mais recente é o do São Paulo. Nesta terça-feira (21/7), a Fifa aplicou um transfer ban ao Tricolor após o clube deixar de pagar a primeira parcela da compra do volante Marcos Antônio junto à Lazio, da Itália. O valor em aberto é de 1,05 milhão de euros, cerca de R$ 6,08 milhões na cotação atual. A punição impede o registro de reforços enquanto a pendência não for solucionada.

O Santos também segue impossibilitado de contratar. O clube recebeu um transfer ban no último dia 1º de julho por causa da dívida com o Monaco, da França, referente à contratação do volante Jean Lucas. O valor da pendência é de 2,032 milhões de euros, aproximadamente R$ 12 milhões.

A punição imposta ao Peixe prevê o bloqueio para registrar atletas por até três janelas de transferências. No entanto, a sanção pode ser suspensa antes desse prazo caso o clube quite integralmente a dívida junto ao Monaco.

Corinthians tem transfer ban mais complicado do trio

A situação mais preocupante, no entanto, é a do Corinthians. O clube já convivia com sanções da Fifa e da CBF. Contudo, recebeu um novo transfer ban nesta terça-feira por descumprir o acordo de pagamento firmado com o Midtjylland, da Dinamarca, pela contratação do volante Charles. Assim, o Timão passou a acumular quatro punições em vigor.

Além da dívida de aproximadamente R$ 6 milhões pela contratação de Charles, o Corinthians também responde pelo não pagamento de US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 7,54 milhões, ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela compra do volante José Martínez. Outro bloqueio acabou sendo aplicado pelo atraso em uma parcela de R$ 8 milhões do acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF.

O clube ainda recebeu uma punição adicional pelo não pagamento de uma multa disciplinar de R$ 1,15 milhão, imposta pela Fifa em razão do descumprimento de obrigações financeiras envolvendo as negociações de Charles, José Martínez e Talles Magno. Além disso, o Corinthians aguarda o desfecho de um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) em um processo relacionado à dívida de R$ 4,2 milhões, com o New York City FC pela extensão do empréstimo de Talles Magno.

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