Vini Jr vira fenômeno nas buscas após novo visual e volta com Virginia

Vini Jr registrou o maior volume de buscas dos últimos três meses nesta semana, segundo dados preliminares do Google Trends. Dessa vez, o interesse dos internautas foi impulsionado pela primeira aparição pública ao lado de Virginia Fonseca após a reconciliação do casal e pela harmonização facial exibida pelo atacante depois da Copa do Mundo.

Com isso, o jogador superou até mesmo os índices registrados durante a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final do Mundial, em 5 de julho, e o término do relacionamento com Virginia, anunciado em maio. Na inauguração da WeGym, academia da influenciadora em Goiânia, os dois trocaram beijos e oficializaram a volta.

Além disso, o casal passou a aparecer junto com frequência desde o fim da participação do Brasil na Copa. Eles realizaram sessões de soroterapia nos Estados Unidos, aproveitaram dias de férias na Itália e marcaram presença em um show de Bad Bunny. Enquanto isso, a harmonização facial de Vini Jr dominou as redes sociais e gerou comparações bem-humoradas com o cantor Mumuzinho, principalmente em fotos nas quais o atacante aparece usando óculos.

Segundo o dermatologista Alessandro Alarcão, responsável pelo procedimento, o tratamento buscou um resultado discreto e natural. Para isso, o especialista utilizou lasers, radiofrequência e ultrassom para melhorar a qualidade da pele e reduzir a necessidade de procedimentos injetáveis.

Nova aparição: Vini Jr e Virginia expõe momento romântico

Na noite de terça-feira (21), Virginia compartilhou registros da festa julina promovida pelo casal e resumiu o momento com a legenda: “Nossa festa julina”. Entre as imagens que mais repercutiram, uma mostra os dois na tradicional barraca do beijo. Vini Jr respondeu à publicação com uma sequência de corações vermelhos, enquanto amigos deixaram mensagens de carinho.

A comemoração contou com decoração típica, barracas, churrasquinho, doces tradicionais e fantasias caipiras. O evento aconteceu menos de 24 horas após a confirmação da reconciliação, que já vinha sendo especulada desde as viagens que fizeram juntos durante o período pós-Copa.

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