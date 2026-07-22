Mural em homenagem a Ferran Torres é vandalizado na Espanha em menos de 24h

Menos de 24 horas depois de ser inaugurado, um mural em homenagem a Ferran Torres foi alvo de vandalismo em Barcelona. A obra, criada pelo artista urbano TVBoy para celebrar o autor do gol que garantiu o título da Copa do Mundo à Espanha na final contra a Argentina, amanheceu parcialmente coberta por tinta branca e com pichações de caráter político.

O mural fica no bairro de Gracia e retrata o atacante do Barcelona beijando o troféu da Copa do Mundo. A ilustração também exibe a frase “Making History” (“Fazendo História”, em português) e duas estrelas, em referência ao segundo título mundial conquistado pela seleção espanhola.

No entanto, de madrugada, vândalos danificaram a pintura e escreveram mensagens em catalão como “P… Espanya”, um insulto direcionado ao país, além da frase “Volem seleccions catalanes” (“Queremos seleções catalãs”, em português). A manifestação faz referência ao movimento que defende o reconhecimento oficial das seleções da Catalunha em competições internacionais.

Além disso, veículos da imprensa espanhola informaram que, antes do ataque, circularam nas redes sociais publicações convocando pessoas para destruir a obra.

Em seguida, o próprio TVBoy comentou a escolha do personagem retratado no mural. Segundo o artista, a ideia inicial era prestar homenagem ao técnico Luis de la Fuente. Entretanto, ele decidiu destacar Ferran Torres por ter marcado o gol que garantiu à Espanha a conquista do Mundial diante da Argentina.

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