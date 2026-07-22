Andreas Pereira elogia Coritiba e projeta retorno do Palmeiras ao Brasileirão

Depois de mais de um mês sem compromissos oficiais por causa da pausa para a Copa do Mundo, o Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira (22/7), às 19h30, para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Verdão inicia uma sequência decisiva no segundo semestre e terá pela frente um adversário que vem surpreendendo na temporada.

Principal garçom do Brasileirão, com nove assistências, Andreas Pereira pregou respeito ao Coritiba. Além disso, destacou o trabalho realizado pela comissão técnica para estudar o rival antes da retomada da competição.

“O Coritiba vem fazendo uma boa campanha, é uma equipe que tem muitas qualidades. A gente analisou bem eles, a gente respeita muito as qualidades deles e sabe que eles são uma equipe qualificada e que merece estar na Série A. Mas a gente vai com certeza fazer um jogo lá para vencer e ganhar os três pontos”, afirmou o meio-campista.

O Coritiba ocupa a sétima colocação, com 26 pontos em 18 rodadas, e aparece como uma das equipes que mais surpreenderam no primeiro turno. Mesmo assim, o Palmeiras chega embalado pela liderança isolada e pela melhor campanha de sua história nos pontos corridos após 18 partidas.

Palmeiras terá desalques para a partida

Contudo, para o confronto, Abel Ferreira precisará superar uma série de problemas no elenco. O lateral-direito Giay sofreu uma torção no tornozelo direito e está fora da partida. Já Felipe Anderson, que vinha realizando controle de carga durante a intertemporada, teve constatado um edema na coxa esquerda, treinou sob supervisão do departamento médico e segue como dúvida.

Além deles, Allan e Paulinho cumprem suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Flaco López, vice-campeão da Copa do Mundo com a Argentina, também desfalca a equipe por estar em período de férias concedido pelo clube. Jefté, ainda em recuperação de lesão, completa a lista de baixas do Verdão.

Com isso, a tendência é que Abel Ferreira escale o Palmeiras com Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (ou Piquerez); Marlon Freitas, Andreas Pereira e Lucas Evangelista; Jhon Arias, Mauricio e Ramón Sosa.

Aliás, a partida marca o início de uma maratona para o Palmeiras, que disputará Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores nas próximas semanas.

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