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Boné de Ferran Torres na festa da Espanha provoca reação da Casa Branca

Boné de Ferran Torres na festa da Espanha provoca reação da Casa Branca
Boné de Ferran Torres na festa da Espanha provoca reação da Casa Branca -

Os festejos pelo bicampeonato mundial da Espanha na Copa do Mundo 2026 ganhou um desdobramento político e chegou à Casa Branca, nos EUA. Isso porque durante a celebração nas ruas de Madri, Ferran Torres, herói da final, apareceu usando um boné com a inscrição “Make Spain Great Again” (“Faça a Espanha grande novamente”), adaptação do slogan “Make America Great Again”, popularizado pelo presidente Donald Trump, e provocou reação do governo norte-americano.

Ainda em meio à repercussão pela conquista, a conta oficial da Casa Branca no X compartilhou um vídeo do jogador no desfile com o troféu até a Praça de Cibeles. A publicação veio acompanhada da legenda: “Todos querem se juntar ao movimento”.

O uso do boné ganhou ainda mais projeção diante do contexto da conquista espanhola. Disputada nos Estados Unidos, a Copa ainda terminou com Trump auxiliando na distribuição das medalhas no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O presidente norte-americano inclusive permaneceu no palco no momento em que a seleção ergueu o troféu.

Publicação

Ferran marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, na prorrogação da final, e ganhou o prêmio de melhor jogador da decisão.

Mural de Ferran Torres é pichado

Também em meio à repercussão dos festejos, um mural em homenagem ao herói da final sofreu vandalismo na Espanha. A obra, assinada pelo artista urbano TvBoy, estava instalada na rua Escorial, em Barcelona, mas sofreu com protestos logo após a inauguração.

Segundo a mídia europeia, o vandalismo teve justamente motivações políticas. Protestantes cobriram a homenagem ao jogador com tinta branca e inscrições contra a Espanha, favoráveis ao reconhecimento das seleções catalãs.

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