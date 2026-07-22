Boné de Ferran Torres na festa da Espanha provoca reação da Casa Branca

Os festejos pelo bicampeonato mundial da Espanha na Copa do Mundo 2026 ganhou um desdobramento político e chegou à Casa Branca, nos EUA. Isso porque durante a celebração nas ruas de Madri, Ferran Torres, herói da final, apareceu usando um boné com a inscrição “Make Spain Great Again” (“Faça a Espanha grande novamente”), adaptação do slogan “Make America Great Again”, popularizado pelo presidente Donald Trump, e provocou reação do governo norte-americano.

Ainda em meio à repercussão pela conquista, a conta oficial da Casa Branca no X compartilhou um vídeo do jogador no desfile com o troféu até a Praça de Cibeles. A publicação veio acompanhada da legenda: “Todos querem se juntar ao movimento”.

O uso do boné ganhou ainda mais projeção diante do contexto da conquista espanhola. Disputada nos Estados Unidos, a Copa ainda terminou com Trump auxiliando na distribuição das medalhas no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O presidente norte-americano inclusive permaneceu no palco no momento em que a seleção ergueu o troféu.

Publicação

Everyone wants in on the movement. https://t.co/FeCJrFZyEE — The White House (@WhiteHouse) July 21, 2026

Ferran marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, na prorrogação da final, e ganhou o prêmio de melhor jogador da decisão.

Mural de Ferran Torres é pichado

Também em meio à repercussão dos festejos, um mural em homenagem ao herói da final sofreu vandalismo na Espanha. A obra, assinada pelo artista urbano TvBoy, estava instalada na rua Escorial, em Barcelona, mas sofreu com protestos logo após a inauguração.

Segundo a mídia europeia, o vandalismo teve justamente motivações políticas. Protestantes cobriram a homenagem ao jogador com tinta branca e inscrições contra a Espanha, favoráveis ao reconhecimento das seleções catalãs.

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