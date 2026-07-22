Jogadores do Corinthians demonstram incômodo com novo gramado da Neo Química

O novo gramado da Neo Química Arena ainda não agradou ao elenco do Corinthians. Após o primeiro treinamento realizado no estádio, na última segunda-feira (21/7), jogadores e funcionários demonstraram incômodo com as condições do campo, que será utilizado pela primeira vez nesta quinta-feira (24/7), contra o Remo, às 19h30, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Internamente, há relatos de que o gramado ainda apresenta pouca compactação e excesso de areia, consequência do processo de instalação. A avaliação é de que essas características influenciaram, inclusive, um lance envolvendo o volante Raniele durante a atividade comandada por Fernando Diniz.

O meio-campista prendeu o pé no gramado, perdeu o equilíbrio e caiu, sofrendo um grande ralado no joelho. Apesar do susto, a situação não preocupa, mas reforçou a percepção de que o campo ainda não oferece as condições ideais.

Mesmo assim, o Corinthians trata o cenário com tranquilidade. Segundo o clube, a reforma segue o cronograma previsto e a quantidade maior de areia faz parte do processo de descompactação, que ainda não está concluído. A diretoria assegura que isso não compromete a prática do futebol e que o gramado voltará a apresentar o padrão de qualidade habitual nas próximas semanas.

A expectativa é de que o campo esteja praticamente nas condições ideais para o duelo contra o Internacional. O embate está marcado para o dia 6 de agosto, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Antes disso, a Neo Química Arena receberá mais dois compromissos do Corinthians. Os confrontos diante de Remo e Athletico pelo Campeonato Brasileiro.

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