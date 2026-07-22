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Jogadores do Corinthians demonstram incômodo com novo gramado da Neo Química

Jogadores do Corinthians demonstram incômodo com novo gramado da Neo Química
Jogadores do Corinthians demonstram incômodo com novo gramado da Neo Química -

O novo gramado da Neo Química Arena ainda não agradou ao elenco do Corinthians. Após o primeiro treinamento realizado no estádio, na última segunda-feira (21/7), jogadores e funcionários demonstraram incômodo com as condições do campo, que será utilizado pela primeira vez nesta quinta-feira (24/7), contra o Remo, às 19h30, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Internamente, há relatos de que o gramado ainda apresenta pouca compactação e excesso de areia, consequência do processo de instalação. A avaliação é de que essas características influenciaram, inclusive, um lance envolvendo o volante Raniele durante a atividade comandada por Fernando Diniz.

O meio-campista prendeu o pé no gramado, perdeu o equilíbrio e caiu, sofrendo um grande ralado no joelho. Apesar do susto, a situação não preocupa, mas reforçou a percepção de que o campo ainda não oferece as condições ideais.

Mesmo assim, o Corinthians trata o cenário com tranquilidade. Segundo o clube, a reforma segue o cronograma previsto e a quantidade maior de areia faz parte do processo de descompactação, que ainda não está concluído. A diretoria assegura que isso não compromete a prática do futebol e que o gramado voltará a apresentar o padrão de qualidade habitual nas próximas semanas.

A expectativa é de que o campo esteja praticamente nas condições ideais para o duelo contra o Internacional. O embate está marcado para o dia 6 de agosto, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Antes disso, a Neo Química Arena receberá mais dois compromissos do Corinthians. Os confrontos diante de Remo e Athletico pelo Campeonato Brasileiro.

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