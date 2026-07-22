Antes de jogo da Sul-Americana, equipe mostra apoio a seleção argentina

A decisão da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina segue reverberando. Desta vez, a repercussão veio em forma de manifestação por parte de um clube argentino, o Tigre.

Antes do início do embate contra o Nacional, na última terça-feira (21), pelos playoffs da Sul-Americana, a equipe de La Victoria exibiu uma faixa de apoio ao selecionado que ficou com o vice-campeonato.

“Campeões são os que nunca se rendem. Obrigado Seleção”, dizia a mensagem com as cores da bandeira argentina bem como o símbolo do Tigre.

Na divulgação da homenagem, a equipe da Argentina agradeceu a anuência da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) em exibir a faixa antes do jogo que aconteceu no Gran Parque Central, em Montevidéu. Algo, inclusive, que ficou atestado pelo fato das redes sociais oficiais da entidade com uma exaltação a iniciativa:

“A seleção de todos! O reconhecimento do Tigre para com a Argentina.”

A homenagem do Tigre, por sinal, parece ter trazido uma dose elevada de inspiração a equipe. Isso porque, quando o jogo aconteceu, os comandados pelo técnico Diego Dabove conseguiram uma imponente vitória por 3 a 0, na condição de visitante. Agora, El Matador pode empatar ou mesmo perder por dois gols de diferença, no confronto de volta, que estará classificado para as oitavas de final da Sul-Americana.

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