Presidente da federação de Curaçao deixa o cargo após diagnóstico de câncer

A Federação de Futebol de Curaçao anunciou nesta quarta-feira (22) a renúncia de Gilbert Martina à presidência da entidade. O dirigente decidiu deixar o cargo depois de ser diagnosticado com câncer de próstata, em estágio inicial, para se dedicar ao tratamento da doença.

Em nota oficial, a federação destacou a contribuição de Martina para o desenvolvimento do futebol no país. A entidade também agradeceu o trabalho realizado durante sua gestão e desejou uma recuperação completa ao ex-presidente.

“Agradecemos a Gilbert por sua dedicação, liderança e valiosa contribuição ao futebol de Curaçao. Desejamos um tratamento bem-sucedido, uma recuperação total e muita força neste momento difícil”, afirma o comunicado.

Martina deixa como principal legado a campanha que levou Curaçao à primeira Copa do Mundo de sua história.

Dentro de campo, a equipe comandada pelo técnico Dick Advocaat conquistou um empate histórico contra o Equador na fase de grupos. No entanto, sofreu derrotas para Alemanha e Costa do Marfim e acabou eliminada ainda na primeira fase do torneio.

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