Paquetá avança em recuperação e se aproxima de retorno ao Flamengo

Lucas Paquetá entrou em reta final de recuperação e está perto de retornar ao Flamengo. Afinal, o meia iniciou nesta última terça-feira (21) os exercícios em campo com a fisioterapia e avançou no tratamento de uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. O jogador se lesionou durante a Copa do Mundo e, desde então, está fora de ação.

O meia se machucou na vitória do Brasil sobre o Japão, na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, Lucas Paquetá iniciou a recuperação ainda com a Seleção Brasileira, nos Estados Unidos, antes de se reapresentar no Flamengo. Ele também realiza exercícios de reforço muscular para fortalecer a região.

Por conta da lesão, Lucas Paquetá não entrou em campo na derrota por 2 a 1 diante da Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Sem ele, o técnico Carlo Ancelotti apostou em Gabriel Martinelli e em um esquema com quatro atacantes, mas não surtiu muito efeito. Dessa forma, o Brasil acabou eliminado no Mundial.

Contratado neste ano, Lucas Paquetá se tornou a maior contratação da história do Flamengo. Desde o seu retorno, disputou 24 jogos e marcou oito gols. Somando as partidas com o West Ham, da Inglaterra, o meia tem 43 jogos, 13 gols e uma assistência na temporada. O Rubro-Negro vive a expectativa pelo retorno do meia para os jogos da Libertadores.

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