Vasco recebe sondagem de clube italiano por Cauan Barros

Um dos principais ativos do elenco do Vasco, o volante Cauan Barros entrou na mira do futebol italiano. Afinal, o jogador recebeu uma sondagem nos últimos dias, de acordo com o canal “Atenção Vascaínos”. O clube, portanto, sinalizou uma oferta, que não atendeu as expectativas do Cruz-Maltino.

O Vasco considera Cauan Barros como um dos jogadores mais importantes do elenco. Na temporada, volante sofreu com oscilações, mas mesmo assim é bem avaliado. Além disso, o jovem foi formado na base do Gigante da Colina. Dessa forma, o Cruz-Maltino não descarta uma negociação, mas pede um valor “justo” para negociá-lo.

O clube italiano deseja a contratação de Cauan Barros e avalia enviar uma proposta que atenda os desejos do Vasco. O volante, de 22 anos, tem o preço avaliado em 5 milhões de euros (cerca de R$ 29 milhões na cotação atual). O Cruz-Maltino, no entanto, não estipulou um valor para negociá-lo, mas deve fazer jogo duro pela importância do jogador.

Revelado na base do Vasco, Cauã Barros se profissionalizou em 2023. O volante teve passagem por empréstimo no Amazonas e América-MG, onde despertou interesse do Cruzeiro. Dessa forma, retornou para o Gigante da Colina e rapidamente se firmou no profissional. Ao todo, soma 69 jogos e seis gols. Na temporada, disputou 28 partidas e marcou três gols.

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