Rafinha vê renovação de Calleri próxima, explica saída de Alan Franco do São Paulo

Em meio a tantas mudanças no São Paulo, o ex-jogador Rafinha é o que mais vem tentando se adequar a nova realidade do clube. O agora dirigente vem sendo responsáveis pelas novas negociações do Tricolor e de montar o elenco ao lado de Dorival. Assim, em entrevista ao site “ge” comentou alguns pontos importantes sobre alguns pontos que rondam o clube nos últimos dias.

O tema que mais anima a torcida é a situação de Calleri. Embora as conversas pela renovação ainda estejam em andamento, Rafinha demonstrou confiança em um desfecho positivo. Segundo ele, o atacante argentino compreendeu o cenário financeiro do clube e tem colaborado nas negociações.

“O Calleri é um cara especial. Todos queremos muito que ele fique aqui. O Calleri tem se mostrado muito do lado do clube agora. Estou bem otimista. Nessas últimas reuniões, tudo que o Calleri está fazendo… Ele entende o momento do clube”, afirmou.

O dirigente destacou ainda que o desejo de permanência é mútuo, mas fez questão de lembrar que o São Paulo não pretende comprometer seu planejamento financeiro.

“O Calleri gosta de estar no São Paulo, ama esse clube. Nós também. O Calleri entendeu o momento e a necessidade do clube. (…) Queremos muito que ele fique, mas, claro, entendendo o momento atual do clube. Não podemos fazer loucura. É um jogador que temos objetivo de renovar e tenho certeza que vamos ter um final feliz nessa história da renovação.”

Saída de Alan Franco do São Paulo

Outro tema tratado foi a saída de Alan Franco, emprestado ao Tigres, do México. Rafinha revelou que tentou convencer o defensor a permanecer no Morumbis durante cerca de dois meses, mas afirmou que a decisão de deixar o clube partiu exclusivamente do jogador.

“Faz dois meses que estou tentando convencer o Alan a ficar no São Paulo. (…) Em nenhum momento ele foi comunicado que não iria jogar. Vinha jogando todos os jogos, inclusive com Dorival. Foi uma decisão do atleta.”

Segundo o executivo, o clube não poderia manter um atleta que já não desejava defender o Tricolor. Além disso, explicou que a liberação só ocorreu após a chegada de um substituto para o setor.

“Como vamos segurar no São Paulo um jogador que não quer ficar? (…) Conseguimos contratar o Domingos, conversamos com ele, mesmo assim não quis ficar. Então, optamos por ceder o empréstimo ao Tigres.”

Rafinha também mencionou que existiam questões pessoais envolvendo Alan Franco, mas preferiu não entrar em detalhes.

“Acontecem outras situações do lado pessoal que não podemos sair falando, roupa suja a gente lava em casa.”

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