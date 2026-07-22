Botafogo anuncia contratação do volante Domingos Andrade

O Botafogo anunciou mais um reforço para a sequência da temporada. Assim, o Glorioso anunciou nesta quarta-feira (22) a chegada do volante Domingos Andrade, que estava no Porto B, de Portugal. O angolano, de 23 anos, assinou contrato em definitivo até dezembro de 2029 e já participa das atividades no CT Lonier.

Domingos Andrade já realizou exames médicos, conheceu as instalações do Botafogo e os novos companheiros. Caso seja regularizado, o volante angolano poderá estrear diante do Vitória, nesta quinta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada do Brasileirão.

Domingos Andrade chegou ao profissional do Interclube, da Angola, com apenas 16 anos. Dessa forma, se destacou e foi para as categorias de base do Sporting, de Portugal, onde também atuou pela equipe profissional B. Após uma passagem pelo Felgueiras, o volante chegou ao Porto B em 2024, onde passou as duas últimas temporadas. No total, disputou 58 partidas pela equipe.

Após a abertura da janela de transferências na última segunda-feira (20), o Botafogo anunciou um “pacotão” de reforços. Dessa forma, chegaram os goleiros Gabriel Batista e Walerson, o lateral-esquerdo Paulinho, o zagueiro Lucas Monzón e, agora, o volante Domingos Andrade. Por outro lado, saíram o goleiro Léo Linck e o centroavante Chris Ramos, ambos por empréstimo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.