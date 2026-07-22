A Copa não acabou! Colecionadores correm para completar o álbum de figurinhas; saiba como

A Copa do Mundo de 2026 terminou no último domingo (19), com o título da Espanha sobre a Argentina. No entanto, a corrida para completar o álbum oficial da Panini continua entre milhares de colecionadores. Para facilitar a reta final da coleção, a editora mantém a venda de figurinhas avulsas em seu site oficial por R$ 1 a unidade, com o serviço disponível até 31 de dezembro de 2026.

Para fazer o pedido, o colecionador precisa informar o código do álbum, localizado na parte interna da contracapa. Além disso, cada usuário pode comprar até 50 figurinhas por pedido, com limite de cinco compras por pessoa. Já as figurinhas especiais da Coca-Cola seguem uma regra diferente e permitem até três pedidos por colecionador.

Além disso, a Panini estabeleceu um limite máximo de 250 cromos comuns por usuário, distribuídos em cinco pedidos. Por outro lado, as 14 figurinhas promocionais da Coca-Cola não entram nessa restrição, já que possuem uma dinâmica própria de distribuição.

Entretanto, nem todos os cromos podem ser adquiridos separadamente. Os 20 cards especiais de jogadores, entre eles Vinicius Júnior e Lionel Messi, continuam exclusivos dos pacotes oficiais. Dessa forma, quem pretende completar o álbum com todas as figurinhas ainda dependerá da sorte ou das tradicionais trocas entre colecionadores.

Mesmo após o fim da Copa do Mundo, o álbum segue movimentando os fãs de futebol. Muitos aproveitaram o encerramento do torneio para concluir a coleção, enquanto outros iniciaram a busca pelas figurinhas restantes. Assim, a procura pelos cromos continua intensa entre os apaixonados pelo Mundial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook