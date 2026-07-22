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Independiente Medellín x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Independiente Medellín x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30
Independiente Medellín x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30 -

Nesta quarta-feira (22/7), o Vasco enfrenta o Independiente Medellín, às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O confronto ocorre no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. Posteriormente, a definição do classificado acontecerá no dia 29 (quarta-feira), em São Januário. Além disso, o vencedor desse duelo cruzará o caminho do Olimpia, do Paraguai, na sequência da competição.

O esquenta da partida começa às 17h30 (de Brasília), com a Voz do Esporte. A cobertura terá narração, comentários e reportagens durante o jogo.

Não fique de fora. Acompanhe todas as emoções da partida clicando no player de transmissão acima ou acesse as redes sociais da Voz do Esporte para participar da nossa cobertura interativa.

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