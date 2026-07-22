Independiente Medellín x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quarta-feira (22/7), o Vasco enfrenta o Independiente Medellín, às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O confronto ocorre no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. Posteriormente, a definição do classificado acontecerá no dia 29 (quarta-feira), em São Januário. Além disso, o vencedor desse duelo cruzará o caminho do Olimpia, do Paraguai, na sequência da competição.

O esquenta da partida começa às 17h30 (de Brasília), com a Voz do Esporte. A cobertura terá narração, comentários e reportagens durante o jogo.