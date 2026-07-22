Palmeiras defende longa invencibilidade contra o Coritiba na volta do Brasileirão

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (22/7), às 19h30, para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, pela retomada do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. Contudo, além de defender a liderança isolada da competição, o Verdão também coloca em jogo um retrospecto amplamente favorável diante da equipe paranaense.

Os clubes não se enfrentam desde a edição de 2023 do Brasileirão. Naquele campeonato, o Palmeiras venceu os dois confrontos. Fez 3 a 1 no Allianz Parque e 2 a 0 no Couto Pereira. Antes disso, em 2022, também levou a melhor nas duas partidas, ao triunfar por 2 a 0 em Curitiba e aplicar 4 a 0 diante da torcida.

Com isso, o Alviverde chega ao duelo desta quarta embalado por quatro vitórias consecutivas sobre o Coritiba. Nesse período, marcou 11 gols, sofreu apenas um e venceu duas vezes no Couto Pereira. A última vitória do Coxa no confronto aconteceu em fevereiro de 2021, quando bateu o Palmeiras por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

Além disso, o momento também favorece a equipe comandada por Abel Ferreira. Líder da competição, o Palmeiras soma 41 pontos em 18 rodadas e abriu sete de vantagem para o Flamengo, segundo colocado. Embora o clube carioca tenha um jogo a menos, o Verdão depende apenas de si para manter uma vantagem confortável na ponta da tabela.

Por fim, a partida também marca o início de uma sequência decisiva para o Palmeiras no segundo semestre. Além da disputa do Campeonato Brasileiro, o clube terá pela frente as oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

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