Manchester City renova com Phil Foden até 2030

O Manchester City renovou o contrato do meia Phil Foden. Formado nas categorias de base do clube inglês, o meia assinou contrato até junho de 2030. Um dos destaques do time nas últimas temporadas, o jogador oscilou durante 2025/26 e chegou a ficar fora da lista da Inglaterra para a Copa do Mundo. Contudo, segue com prestígio no clube.

“É uma sensação incrível. Obviamente, estar aqui desde cedo, passando por toda a base até chegar ao time principal. Sempre foi um sonho meu jogar pelo City. Eu diria que tinha o sonho de chegar ao time principal, mas ficar tanto tempo aqui é tudo um sonho, na verdade. Como eu disse, estou apenas curtindo e tentando aproveitar ao máximo”, disse Foden.

Caso cumpra o contrato até o fim, Phil Foden completará duas décadas vestindo a camisa do Manchester City, somando categorias de base e profissional. Desde que subiu para o time principal, soma 369 jogos, 110 gols marcados e 68 assistências. Na temporada 2025/26, foram 50 partidas, dez gols e sete assistências.

Com a renovação do contrato e as saídas do zagueiro John Stones e do meia Bernardo Silva, Phil Foden se tornou o jogador mais vencedor do atual elenco do Manchester City. Afinal, o meia inglês conquistou 17 títulos como profissional. Entre as principais conquistas, destaca-se seis taças do Campeonato Inglês, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

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