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Acredite se quiser! João Félix acerta com clube da Terceira Divisão de Portugal

Acredite se quiser! João Félix acerta com clube da Terceira Divisão de Portugal
Acredite se quiser! João Félix acerta com clube da Terceira Divisão de Portugal -

A manchete pode até causar estranhamento à primeira vista. Afinal, “João Félix reforça clube português” parece indicar um retorno inesperado do astro. Mas, desta vez, o João Félix em questão é outro. A modesta equipe do Oliveirense anunciou a contratação do homônimo zagueiro brasileiro João Félix, que disputará a temporada 2026/27 da Liga 3, a terceira divisão de Portugal.

A coincidência de nomes inevitavelmente remete ao jogador mais famoso. Aos 26 anos, o atacante português vive um momento de recuperação na carreira.

Depois de passagens por Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona e Milan, João Félix atua no Al-Nassr, da Arábia Saudita, ao lado de Cristiano Ronaldo, onde foi um dos destaques da última temporada ao marcar 20 gols e distribuir 13 assistências em 33 partidas da liga nacional. O desempenho ajudou o clube a conquistar o Campeonato Saudita.

O “xará”, porém, chega a Portugal para escrever uma história completamente diferente. Zagueiro, João Victor Félix Alves nasceu no Rio de Janeiro e foi revelado nas categorias de base do Internacional. Ele ainda defendeu Ypiranga (RS), São Luiz (RS), Maringá (PR), Brusque (SC) e Estoril (Portugal).

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