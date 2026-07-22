Acredite se quiser! João Félix acerta com clube da Terceira Divisão de Portugal

A manchete pode até causar estranhamento à primeira vista. Afinal, “João Félix reforça clube português” parece indicar um retorno inesperado do astro. Mas, desta vez, o João Félix em questão é outro. A modesta equipe do Oliveirense anunciou a contratação do homônimo zagueiro brasileiro João Félix, que disputará a temporada 2026/27 da Liga 3, a terceira divisão de Portugal.

A coincidência de nomes inevitavelmente remete ao jogador mais famoso. Aos 26 anos, o atacante português vive um momento de recuperação na carreira.

Depois de passagens por Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona e Milan, João Félix atua no Al-Nassr, da Arábia Saudita, ao lado de Cristiano Ronaldo, onde foi um dos destaques da última temporada ao marcar 20 gols e distribuir 13 assistências em 33 partidas da liga nacional. O desempenho ajudou o clube a conquistar o Campeonato Saudita.

O “xará”, porém, chega a Portugal para escrever uma história completamente diferente. Zagueiro, João Victor Félix Alves nasceu no Rio de Janeiro e foi revelado nas categorias de base do Internacional. Ele ainda defendeu Ypiranga (RS), São Luiz (RS), Maringá (PR), Brusque (SC) e Estoril (Portugal).

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