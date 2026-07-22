Brasil Ladies Cup bate recorde histórico de audiência no streaming e amplia alcance do futebol feminino

A Brasil Ladies Cup encerrou a sexta edição consolidada como uma das principais vitrines do futebol feminino na América do Sul. Realizado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o torneio alcançou 1,366 milhão de pessoas e registrou a maior audiência de sua história no streaming.

Nesta temporada, a competição reuniu Palmeiras, Flamengo, Peñarol e a Seleção do Paraguai. Além disso, as transmissões aconteceram por XSports, BandSports, NSports e Canal GOAT. Com isso, a Brasil Ladies Cup ampliou o alcance do torneio e, ao mesmo tempo, reforçou o crescimento do interesse do público pelo futebol feminino.

Dentro de campo, o Palmeiras confirmou o favoritismo e conquistou o título ao vencer o Flamengo por 3 a 1 na final. Já a Seleção Paraguaia superou o Peñarol por 2 a 1 na disputa do terceiro lugar e garantiu a medalha de bronze. Além disso, a decisão reuniu 1.821 torcedores no Brinco de Ouro da Princesa. Assim, a competição encerrou mais uma edição com entrada gratuita e forte aproximação entre as equipes e o público.

Dessa forma, além das partidas, a Brasil Ladies Cup também promoveu mais uma edição da Semana de Desenvolvimento. Ao longo da programação, o evento reuniu atletas, treinadores, dirigentes e especialistas para debater temas como preparação física, formação de atletas, gestão, comunicação, análise de desempenho e, sobretudo, os desafios para o crescimento sustentável do futebol feminino. Com isso, a competição ampliou seu papel para além das quatro linhas e fortaleceu a troca de conhecimento entre os profissionais da modalidade.

“Encerramos a sexta edição da Brasil Ladies Cup com a certeza de que o torneio está cada vez mais consolidado como uma das principais plataformas de desenvolvimento e valorização do futebol feminino na América do Sul. Tivemos grandes jogos, excelente participação do público, uma semana rica em conteúdo com a Semana de Desenvolvimento e a presença de clubes, atletas, profissionais e parceiros que acreditam no crescimento da modalidade”, afirmou Fábio Wolff, membro do comitê organizador da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.