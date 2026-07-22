Vitória na Sul-Americana pode render alívio financeiro ao Santos em meio à crise

O Santos deu um passo importante rumo às oitavas de final da Copa Sul-Americana ao vencer a Universidad Central de Venezuela (UCV) por 4 a 1, nesta terça-feira (21/7), em Valencia. Além de encaminhar a classificação para a próxima fase da competição, o resultado representa uma oportunidade de aliviar a delicada situação financeira vivida pelo clube.

Com a vantagem construída fora de casa, o Peixe poderá perder por até dois gols de diferença no jogo de volta, marcado para a próxima terça-feira (28/7), às 21h30, na Vila Belmiro, e, ainda assim, avançará para enfrentar o Macará, do Equador, nas oitavas de final.

Nos bastidores, a classificação é vista como estratégica. Afinal, caso confirme a vaga, o Santos receberá uma premiação de US$ 500 mil, cerca de R$ 2,5 milhões na cotação atual. O valor se soma às quantias já distribuídas pela Conmebol e ajuda o clube em um momento de dificuldades no fluxo de caixa.

A competição também representa uma importante fonte de receita para o restante da temporada. O campeão da Copa Sul-Americana pode acumular mais de R$ 65 milhões em premiações ao longo da campanha. Já os clubes que avançaram diretamente às oitavas de final, por terem liderado seus grupos, receberam US$ 600 mil, aproximadamente R$ 3 milhões.

Santos em grave crise financeira

A busca por uma longa trajetória no torneio ganhou ainda mais peso diante da situação financeira do Santos. Horas antes da partida na Venezuela, a diretoria efetuou o pagamento de um dos três meses de direitos de imagem que estavam em atraso com o elenco.

Apesar da quitação parcial, o cenário ainda inspira preocupação. O clube segue com pendências financeiras junto aos jogadores e trabalha para regularizar os pagamentos o quanto antes.

Dessa forma, além da vantagem construída dentro de campo, a classificação às oitavas pode representar um importante reforço nos cofres do Santos e dar mais fôlego à diretoria para enfrentar a crise financeira que marca a temporada.

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