Fluminense aguarda propostas, mas prioriza competitividade

O Fluminense vive a expectativa por uma janela de transferências agitada nas próximas semanas. Afinal, o Tricolor das Laranjeiras espera receber propostas por alguns jogadores em breve. Apesar disso, não deve abrir mão da competitividade e o foco está na manutenção do elenco para suportar o calendário no segundo semestre da temporada, segundo o “ge”.

Atualmente, o Fluminense ocupa o terceiro lugar no Brasileirão e está nas oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores. Dessa forma, o calendário no segundo semestre promete ser intenso. Ou seja, será necessário ter um elenco encorpado para aguardar o ritmo. Assim, a diretoria tricolor pretende ouvir propostas apenas por jogadores considerados “negociáveis”.

Recentemente, o Fluminense vendeu o volante Facundo Bernal para o Real Betis, da Espanha, por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 62 milhões). O jogador uruguaio era um dos nomes considerados “negociáveis”. Outros nomes que saíram em definitivo foram o zagueiro Davi Schuindt, vendido para o AVS de Portugal, e o meia Agner, negociado com o Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos.

Um dos nomes que podem receber proposta é o atacante John Kennedy. Afinal, o jogador já recebe uma sondagem da Lazio, da Itália, que sinalizou que deve formalizar uma oferta. Convocado para a Copa do Mundo de 2026, o atacante uruguaio Canobbio também se valorizou na competição e é outro nome que pode ser procurado pelos clubes nos próximos dias.

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