Champions League terá 31 jogos gratuitos no YouTube na temporada 2026/27

A TNT Sports chegou com novidades para o calendário 2026/27 do futebol europeu e confirmou a abertura de uma frente de transmissão gratuita da Champions League por meio do Youtube. Com mais de 13 milhões de inscritos, o canal confirmou a exibição de 31 partidas ao vivo na plataforma, enquanto a Max manterá todos os jogos do torneio para assinantes.

O pacote gratuito contemplará todas partidas das rodadas da Fase de Liga e também os confrontos da repescagem. Jogos das oitavas de final e das quartas também estão confirmadas via Youtube.

Já a Max seguirá a estrutura habitual, que mantém desde quando iniciou a operação da competição continental em seu catálogo, em 2021. Ou seja, manterá a exibição completa dos duelos da Liga dos Campeões 2026/27, com início da Fase de Liga prevista para 8 de setembro.

Champions League no Youtube

A presença da TNT Sports no ambiente digital também inclui uma programação própria no YouTube, com atrações como Live do André Henning, Mano a Mano e De Zero a Dez. Os produtos do pilar de humor e do entretenimento De Sola seguirão disponíveis e integrados à nova grade.

Além da programação, a cobertura contará com um time identificado com o torneio, liderado por Taynah Espinoza na apresentação. André Henning, Octavio Neto, Vitor Sergio Rodrigues e Marcelo Bechler completam a equipe.

Os números registrados pela marca na última temporada reforçam a dimensão do alcance dos conteúdos ligados ao torneio. Considerando apenas publicações relacionadas à Champions League 2025/26 em Instagram, TikTok, YouTube, X e Facebook, a TNT alcançou 634 milhões de interações e 16 bilhões de impressões.

Para se ter ideia, em comparação com 2024/25, os resultados representaram crescimento de 1% nas interações e de 42% nas impressões. A marca esportiva supera seus resultados de audiência e engajamento a cada edição da principal competição de clubes da Europa.

A TNT Sports renovou, em maio deste ano, s direitos de transmissão da Champions League por mais quatro temporadas. Ou seja, até 2031. Com o novo acordo, a marca esportiva completará dezesseis anos consecutivos como principal casa da competição no Brasil.

Mais transmissões da TNT Sports

O canal também trabalha com participação nas transmissões da Sul-Americana para o triênio entre 2027 e 2030. Seguindo o acordo, a TNT poderá utilizar e produzir conteúdos exclusivos com clipes e melhores momentos de todas as 314 partidas do torneio continental. O pacote também inclui a Libertadores da América.

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