James Rodríguez é dispensado por clube da MLS depois de apenas quatro meses

A rápida trajetória de James Rodríguez no futebol dos EUA chega ao fim. O Minnesota United anunciou nesta quarta-feira (22) a saída do meia colombiano depois de apenas quatro meses. Assim, ele não seguirá no elenco para a sequência da temporada e, mais uma vez, ficará livre para negociar com qualquer clube.

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A diretoria optou por encerrar a parceria antes do prazo máximo previsto em contrato e não exerceu a cláusula que permitiria a permanência do jogador até o período posterior à Copa do Mundo 2026. Nas redes sociais, o clube fez uma publicação simples para confirmar a despedida e agradeceu ao atleta pelos serviços prestados.

A expectativa era de que James assumisse papel de protagonista desde a chegada, em fevereiro. No entanto, o cenário foi diferente. As limitações físicas impediram uma sequência de partidas, enquanto o meia perdeu espaço ao longo da temporada. Ao todo, ele entrou em campo apenas oito vezes e encerrou a passagem pela MLS sem balançar a rede.

O desligamento, inclusive, amplia a lista de mudanças vividas pelo colombiano nos últimos anos. Desde 2020, James passou por sete clubes diferentes, reflexo de uma carreira marcada por frequentes trocas de equipe após o auge vivido no futebol europeu.

Revelado pelo Envigado, o meia construiu uma trajetória de destaque com as camisas de Porto (POR), Monaco (FRA), Real Madrid (ESP), Bayern Munique (ALE) e Everton (ING). Depois disso, também defendeu Olympiacos (GRE), São Paulo, Rayo Vallecano (ESP), León (MEX) e Minnesota United.

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