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Atlético encerra primeiro turno com sua segunda pior campanha em dez anos

Atlético encerra primeiro turno com sua segunda pior campanha em dez anos
Atlético encerra primeiro turno com sua segunda pior campanha em dez anos -

O empate por 1 a 1 com o Bahia, na Arena MRV, deixou o Atlético-MG em situação de alerta no Campeonato Brasileiro. Com 25 pontos conquistados em 19 rodadas, o Galo encerrou o primeiro turno com a segunda pior campanha das últimas dez edições da Série A, um desempenho distante da meta de voltar à Libertadores.

Dessa forma, o aproveitamento de 43% só supera o registrado em 2017, quando o clube somou 23 pontos na primeira metade da competição. Naquela temporada, o Galo terminou o Brasileirão na nona colocação e ficou de fora do torneio continental no ano seguinte.

Nas temporadas seguintes, o time apresentou campanhas superiores no mesmo recorte, inclusive em 2024, quando lutou contra o rebaixamento até a rodada final. Ainda assim, a pontuação no primeiro turno foi maior do que a atual.

Sonho de voltar à Libertadores

Na disputa por uma vaga na próxima Libertadores, o cenário também preocupa. Assim, o Bragantino, que ocupa a última posição de classificação para a edição de 2027, soma aproveitamento de 52% dos pontos e, mesmo com um jogo a menos, mantém cinco pontos de vantagem sobre o Atlético-MG.

O retorno à Libertadores representa a principal meta do Atlético-MG para a temporada. Dessa forma, o CEO Pedro Daniel reforçou esse objetivo em diversas oportunidades. Além disso, o clube também pode garantir vaga por meio dos títulos da Sul-Americana ou da Copa do Brasil.

“Sabemos que o primeiro semestre do time, nos anos anteriores, foi bom. Se classificou em diferentes fases das Copas. Nesse sentido, o rendimento começou a diminuir no segundo semestre do Brasileiro, por chegar a três finais. Não podemos fazer o mesmo. Senão, vamos repetir os mesmos erros”, disse o treinador Eduardo Domínguez.

Confira as últimas dez campanhas do Atlético no primeiro turno

2026: 25 pontos
2025: 28 pontos
2024: 28 pontos
2023: 27 pontos
2022: 32 pontos
2021: 42 pontos
2020: 32 pontos
2019: 27 pontos
2018: 33 pontos
2017: 23 pontos
2016: 35 pontos

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