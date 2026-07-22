Atlético encerra primeiro turno com sua segunda pior campanha em dez anos

O empate por 1 a 1 com o Bahia, na Arena MRV, deixou o Atlético-MG em situação de alerta no Campeonato Brasileiro. Com 25 pontos conquistados em 19 rodadas, o Galo encerrou o primeiro turno com a segunda pior campanha das últimas dez edições da Série A, um desempenho distante da meta de voltar à Libertadores.

Dessa forma, o aproveitamento de 43% só supera o registrado em 2017, quando o clube somou 23 pontos na primeira metade da competição. Naquela temporada, o Galo terminou o Brasileirão na nona colocação e ficou de fora do torneio continental no ano seguinte.

Nas temporadas seguintes, o time apresentou campanhas superiores no mesmo recorte, inclusive em 2024, quando lutou contra o rebaixamento até a rodada final. Ainda assim, a pontuação no primeiro turno foi maior do que a atual.

Sonho de voltar à Libertadores

Na disputa por uma vaga na próxima Libertadores, o cenário também preocupa. Assim, o Bragantino, que ocupa a última posição de classificação para a edição de 2027, soma aproveitamento de 52% dos pontos e, mesmo com um jogo a menos, mantém cinco pontos de vantagem sobre o Atlético-MG.

O retorno à Libertadores representa a principal meta do Atlético-MG para a temporada. Dessa forma, o CEO Pedro Daniel reforçou esse objetivo em diversas oportunidades. Além disso, o clube também pode garantir vaga por meio dos títulos da Sul-Americana ou da Copa do Brasil.

“Sabemos que o primeiro semestre do time, nos anos anteriores, foi bom. Se classificou em diferentes fases das Copas. Nesse sentido, o rendimento começou a diminuir no segundo semestre do Brasileiro, por chegar a três finais. Não podemos fazer o mesmo. Senão, vamos repetir os mesmos erros”, disse o treinador Eduardo Domínguez.

Confira as últimas dez campanhas do Atlético no primeiro turno

