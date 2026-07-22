Família de Vini Jr também mudou o visual após procedimentos estéticos

A harmonização facial de Vini Jr voltou a colocar a família do atacante do Real Madrid em evidência. Além do jogador, a mãe, Fernanda Cristina, e a irmã mais velha, Alessandra Oliveira, também passaram por mudanças estéticas nos últimos anos e exibem um visual bastante diferente daquele visto no início da carreira do camisa 7.

Primeiramente, Fernanda Cristina, de 42 anos, foi uma das familiares que mais transformou a aparência. Após quatro gestações, ela perdeu mais de 20 quilos e adotou cabelos longos com o uso de megahair. Além disso, realizou harmonização facial, colocou lentes dentárias e passou a investir em cílios e unhas, mudanças que frequentemente despertam comparações com fotos antigas.

Da mesma forma, Alessandra Oliveira também modificou o visual. Mãe da única sobrinha de Vini Jr, ela deixou para trás a aparência da adolescência e passou a apostar em cabelos longos, trocando as extensões com frequência. Além disso, realizou procedimentos estéticos no rosto e colocou implantes de silicone após a maternidade.

Recentemente, Vini Jr também movimentou as redes sociais ao aparecer ao lado de Virginia Fonseca na inauguração de uma academia em Goiânia. Logo depois, internautas notaram diferenças no rosto do atacante, principalmente na região do queixo, e passaram a comentar o novo visual nas redes sociais.

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