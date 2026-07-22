Furia mira revanche contra o Porcinos e vê aprendizado após fracasso na Kings League Brasil

A Furia quer transformar a frustração da temporada nacional em combustível para a disputa da Kings World Cup Clubs 2026. Eliminada ainda na primeira fase do Split 2 da Kings League Brasil, a equipe aproveitou o último mês para reformular a preparação e chega ao Mundial de Clubes com o objetivo de conquistar o título inédito e encerrar a hegemonia das equipes espanholas.

Durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (21/7), o técnico Dudu reconheceu que o desempenho em 2026 ficou muito abaixo das expectativas criadas após uma temporada histórica em 2025, quando a organização conquistou três títulos. Apesar da queda precoce, ele garantiu que a equipe usou os erros como aprendizado para a competição internacional.

“Como você falou, tivemos um ano de 2025 maravilhoso, conquistamos três títulos, e a expectativa para este split de 2026 era manter esse nível. A gente sabia que a liga também iria evoluir, e o nosso trabalho era elevar o nível junto. Infelizmente, não fomos bem, essa é a verdade. Trabalhamos muito para fazer um bom split, mas não conseguimos. Algumas coisas também aconteceram e dificultaram a nossa caminhada, mas agora é virar a chave. Aprendemos muito com os erros que cometemos nesse segundo split. Estamos trabalhando há um mês para essa competição mundial. Como a gente fala aqui, é um título que queremos trazer para a Furia. Então estamos trabalhando muito forte para, se Deus quiser, conquistá-lo.”, disse Dudu.

Furia reencontra o Porcinos na Kings League

O desafio da estreia traz um ingrediente especial. Afinal, a Furia reencontrará o Porcinos, equipe que a eliminou no último Mundial em uma semifinal marcada pelo equilíbrio e pela frustração dos brasileiros. Para o presidente Cris Guedes, o confronto representa uma oportunidade de escrever uma nova história.

“Cara, a Furia é voltada para a performance. Então temos todo um trabalho interno, toda uma estrutura para servir os jogadores da melhor forma possível. Foi como o Dudu falou. Claro que encaramos esse jogo contra o Porcinos como uma revanche. Perdemos uma semifinal para eles, mas aquele jogo já ficou para trás. Aprendemos com os erros e queremos escrever um novo capítulo da Furia. O foco está totalmente nesse primeiro jogo e, se Deus quiser, em conquistar o nosso objetivo, que é o título mundial.”

Ao comentar o sorteio, Cris admitiu que comemorou o reencontro com o adversário espanhol justamente pela oportunidade de apagar a eliminação da temporada passada.

“Eu comemorei muito (duelo contra o Porcinos). Comemorei bastante porque foi muito doloroso para a gente da forma como aconteceu. Estávamos muito confiantes e preparados para aquele momento. Aconteceu, mas ficou para trás. Quando eles foram sorteados, todos nós comemoramos. A Furia inteira comemorou porque sabemos que tínhamos condições de fazer o nosso trabalho da forma perfeita, mas escapou por um detalhe. É por isso que o futebol é tão legal. Essas coisas acontecem e ninguém consegue prever”, completou.

Espanhóis ainda são superiores?

Embora clubes espanhóis tenham conquistado as duas primeiras edições do Mundial, o discurso dentro da Furia é de que o Brasil continua em igualdade, ou até mesmo em vantagem, no nível técnico. O atacante Lipão acredita que os detalhes impediram as equipes brasileiras de levantarem a taça nas temporadas anteriores.

“Eu não acho que exista uma soberania espanhola. Claro que eles têm grandes equipes e conquistaram os dois títulos mundiais. Mas os times brasileiros sempre vão muito bem e representam o país. Eu acredito que aqui seja a liga mais difícil de disputar. Quando montamos o nosso elenco, acreditamos que ainda somos os melhores. O que está faltando são detalhes. Foram detalhes que impediram a gente de conquistar o Mundial. Foram detalhes que impediram a G3X de vencer a final de 2024. Detalhes que eliminaram os brasileiros. Acho que ainda estamos em um nível acima deles, mas vamos buscar esse título.”, falou Lipão.

Split 2 da Kings League Brasil ficou para trás

Após a eliminação precoce na Kings League Brasil, o elenco também precisou trabalhar o aspecto emocional. Segundo Jeffinho, a união do grupo foi determinante para iniciar a recuperação.

“Nós procuramos permanecer unidos. Nos momentos difíceis, é isso que nos resta. Tentamos manter o mesmo espírito dos campeonatos anteriores e estamos trabalhando muito para reverter essa situação. Faltaram alguns detalhes, principalmente nas finalizações, mas tudo está sendo corrigido. Se Deus quiser, vamos voltar com esse título.”

Quem também promete chegar diferente é o presidente Cris Guedes. Depois de desperdiçar oportunidades nas cobranças de pênalti destinadas aos presidentes na edição anterior, ele revelou que intensificou os treinamentos e até antecipou uma promessa para o Mundial.

“Irmão, estou treinando pra caramba. Também sofro com isso. Sei que um pênalti do presidente pode mudar completamente um jogo e dar tranquilidade ao time. Estou fazendo meu dever de casa. É óbvio que não quero errar, mas preciso trabalhar. Todo mundo está trabalhando. Temos um objetivo muito claro e um sonho. Todo mundo já viu do que a Furia é capaz e não perdemos esse espírito. Então é trabalho. Estou treinando bastante. Podem ficar tranquilos, porque vou fazer meu primeiro gol no Mundial. Já estou avisando: vou comemorar igual o Viola comemorou contra o Palmeiras”, brincou.

Agora, a Furiaaposta na experiência acumulada, nas mudanças promovidas após o Split 2 e no desejo de revanche para tentar colocar fim ao domínio espanhol e trazer ao Brasil um título que escapou por detalhes nas últimas edições do Mundial de Clubes da Kings League.

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