Vídeo: Manchester United lança nova camisa reserva azul para a temporada 2026/27

O Manchester United apresentou nesta quarta-feira (22) a nova camisa reserva para a temporada 2026/27. O uniforme, produzido pela Adidas, aposta no azul como cor predominante e resgata referências históricas do clube inglês, com detalhes em vermelho e branco que remetem à tradição dos “Red Devils”.

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Além do apelo esportivo, o lançamento também movimentou os torcedores nas redes sociais. Muitos fãs elogiaram o retorno do azul e destacaram a semelhança do modelo com camisas consideradas clássicas na história do clube.

Segundo a imprensa especializada inglesa, o design foi inspirado em camisas azuis utilizadas pelo Manchester United no passado, especialmente o modelo de 1988, considerado um dos uniformes alternativos mais lembrados pelos torcedores. A criação, aliás, também busca homenagear símbolos ligados à cidade de Manchester, como o Rio Irwell.

O uniforme apresenta base azul royal, com três listras vermelhas nos ombros, além de detalhes brancos no acabamento da gola e das mangas. A combinação, portanto, mantém a identidade visual do clube, mesmo deixando de lado o tradicional vermelho predominante das camisas principais.

A divulgação, inclusive, contou com a participação de jogadores do elenco, dentre eles os brasileiros Matheus Cunha e Andrey Santos, e marcou mais uma etapa da preparação do Manchester United para a nova temporada. O clube já havia apresentado anteriormente sua camisa principal para 2026/27 e agora completa parte da linha de uniformes para o próximo ciclo.

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