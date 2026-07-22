Vídeo: comentarista de 80 anos participa de amistoso de pré-temporada

Aos 80 anos, o comentarista esportivo Martin Tyler recebeu uma homenagem em dose dupla do Woking, clube do coração que disputa a quinta divisão inglesa. A equipe batizou o novo centro de treinamento da base com o nome do narrador e, inclusive, também o convidou para dar o pontapé inicial de um amistoso de pré-temporada do time sub-21 contra o Corinthian Casuals.

O momento, porém, terminou de maneira curiosa: logo após o chute inicial, a bola saiu pela lateral e o responsável pela cobrança foi substituído imediatamente. O jogo terminou empatado em 3 a 3.

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Tyler mantém uma relação histórica com o Woking. Torcedor declarado da equipe desde a infância, o comentarista participou de diferentes momentos da trajetória do clube, inclusive exercendo a função de treinador do time principal no passado.

O gerente da academia do Woking, Matt Winter, destacou, inclusive, a importância da homenagem e explicou o papel de Tyler no desenvolvimento do clube.

“É uma ocasião realmente importante. Muito trabalho foi feito nos bastidores para modernizar as instalações e oferecer as melhores condições aos jogadores da academia”, afirmou.

“Martin Tyler é uma verdadeira lenda do Woking e uma verdadeira lenda do futebol. Ele traz uma perspectiva diferente, conhecimento adquirido ao longo de décadas e é uma pessoa muito valiosa para o clube”, completou.

Enquanto acompanha o desenvolvimento do clube do coração, Martin Tyler segue ativo no futebol internacional. O comentarista continua trabalhando em transmissões esportivas e participou da cobertura da Copa do Mundo pelo serviço oficial da Fifa.

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