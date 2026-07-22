Mais cascudo, G3X vai em busca do primeiro título de Kings League no Mundial

Vice-campeã da primeira edição da Kings World Cup Clubs, a G3X volta ao cenário internacional determinada a dar o passo que faltou em 2024. Com uma base formada por jogadores que estiveram na campanha histórica até a final, a equipe acredita que chega ainda mais preparada para disputar o Mundial de Clubes da Kings League. Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (21/7), Kelvin, Andreas e Barata analisaram a evolução da modalidade, falaram sobre a pressão por títulos e projetaram uma competição ainda mais equilibrada.

Um dos remanescentes da campanha que levou a G3X à decisão em 2024, Kelvin destacou que a Kings League passou por uma transformação significativa nos últimos anos. Segundo ele, tanto o nível técnico quanto as novas regras contribuíram para elevar a qualidade da competição.

“Eu acho que, como você mesmo disse, o nível evoluiu muito. Em questão de jogadores, de performance e até do próprio jogo, com as novas regras e novas dinâmicas, tudo evoluiu para melhor. Claro que ainda existem muitas coisas de 2024 presentes no jogo, mas hoje é um campeonato totalmente diferente.”, falou Kelvin.

G3X em busca do primeiro título na Kings League

A G3X chega ao Mundial novamente cercada por expectativa. Além do vice-campeonato mundial em 2024, a equipe voltou a disputar decisões importantes ao longo da temporada e mantém a ambição de conquistar o principal título da modalidade. Para Andreas, o desejo de levantar a taça supera qualquer frustração vivida na decisão perdida para o Porcinos.

“Sim. Acho que, quando a gente joga bola, o objetivo principal é ser campeão. Óbvio que dar o nosso melhor durante toda a trajetória também é muito importante, e é isso que vamos continuar fazendo. Logo depois que perdi aquela final, pensei: ‘Pô, não quero mais chegar a uma final’. Mas aí percebi que estava indo contra tudo aquilo em que acredito. Então, se eu tiver que chegar a dez finais e perder as dez, vou continuar tentando. Acho que isso é o mais importante para mim.”, disse Andreas.

A tradição construída pela organização também faz com que a cobrança interna e externa seja constante. O goleiro Barata reconheceu que defender a camisa da G3X naturalmente aumenta a responsabilidade, mas ressaltou que o grupo convive bem com essa pressão.

“Eu acho que só de estar na G3X já existe uma cobrança muito grande. Você quer sempre performar bem, então existe, sim, uma pressão maior. Mas é isso. A gente vive da bola e precisa mostrar resultado o tempo todo. Independentemente de ter sido campeão ou não, a competição mais importante é sempre a próxima.”

Jogador e presidente

Além de entrar em campo como atleta, Kelvin também viverá uma experiência diferente nesta edição do Mundial ao acumular a função de presidente da G3X. Na visão dele, porém, a maior mudança estará dentro das quatro linhas, já que a competição reunirá apenas equipes classificadas por mérito esportivo.

“A principal diferença vai ser o nível da competição. Nos outros Mundiais havia algumas equipes convidadas e vagas preenchidas de formas diferentes. Neste ano são menos equipes, mas as classificadas foram justamente aquelas que demonstraram melhor desempenho nos splits de cada país. Então acho que o nível será muito alto. Não vai existir jogo fácil. Isso já vem ficando evidente, mas acredito que este Mundial será ainda mais difícil.”

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