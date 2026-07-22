Alan Franco se reapresenta ao Atlético após disputar a Copa do Mundo pelo Equador

Alan Franco voltou ao Atlético-MG na manhã desta quarta-feira (22). Assim, o meio-campista iniciou os trabalhos na Cidade do Galo após o período com a seleção do Equador na Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Dessa forma, o jogador integrou a delegação equatoriana no Mundial, mas a equipe encerrou a participação nas oitavas de final, depois da derrota para o México, no dia 30 de junho.

Além de Alan Franco, o Galo também cedeu Preciado e Alan Minda à seleção equatoriana. Após a eliminação na Copa do Mundo, os três jogadores receberam alguns dias de férias antes do retorno ao clube.

A reapresentação de Alan Franco sofreu um adiamento por causa de problemas familiares. Superada a situação, o volante se juntou ao restante do elenco e participou normalmente das atividades na Cidade do Galo.

Por fim, o próximo compromisso do Atlético-MG será no domingo, às 19h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno. No momento, os comandados do técnico Eduardo Domínguez somam 25 pontos e ocupam a décima colocação.

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