Flamengo recebe sinal verde de Almada e intensifica negociação com Atlético de Madrid

O Flamengo deu um passo importante para contratar Thiago Almada. Afinal, o meia aceitou a proposta do clube e alinhou tempo de contrato e bases salariais. Agora, a diretoria concentra esforços para chegar a um acordo com o Atlético de Madrid, dono dos direitos do jogador. A informação é do jornalista argentino Sebastián Srur.

Internamente, o Rubro-Negro trata a negociação com otimismo. O clube acredita que conseguirá avançar nas conversas com os espanhóis e trabalha para concluir a transferência ainda nesta janela.

Almada priorizava a permanência no futebol europeu e esperava receber propostas mais valorizadas após defender a Argentina na Copa do Mundo. Como nenhuma oferta atendeu às expectativas, o cenário favoreceu o Flamengo.

Além disso, o meia também recebeu uma proposta do River Plate e chegou a considerar o retorno ao futebol argentino, mas os empresários o convenceram de que a oferta rubro-negra representava a melhor opção do ponto de vista esportivo e financeiro. A passagem vitoriosa pelo Rio de Janeiro em 2024, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores pelo Botafogo, também pesou na decisão.

Foco em convencer os espanhóis

Agora, o Flamengo negocia diretamente com o Atlético de Madrid. O clube carioca pretende investir cerca de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 173 milhões) na contratação. O valor agrada aos espanhóis, e as partes discutem principalmente a forma de pagamento e o número de parcelas. A boa relação construída em negociações recentes, como a compra de Samuel Lino, reforça o otimismo da diretoria.

Caso conclua a contratação, o Rubro-Negro fará de Almada o principal investimento da atual janela de transferências. A comissão técnica pretende utilizá-lo na função de Arrascaeta ou ao lado do uruguaio, de acordo com o adversário e a estratégia de cada partida.

Além de Almada, o clube segue no mercado em busca de um centroavante para disputar posição com Pedro e de um atacante de lado. Para a equipe sub-20, o Flamengo também tenta contratar o volante Zé Lucas, de 18 anos, do Sport, mas enfrenta a concorrência do Cruzeiro, que apresentou ao jogador um projeto para integrá-lo diretamente ao elenco profissional.

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