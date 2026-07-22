Flamengo lamenta morte de Luiz Carlos Barreto: “torcedor apaixonado, teve uma ligação única com o Rubro-Negro”

O Flamengo lamentou, nesta quarta-feira (22), a morte do cineasta Luiz Carlos Barreto, aos 98 anos. Conhecido como Barretão, ele estava internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, para tratar uma infecção pulmonar provocada por uma pneumonia. Em nota oficial, o clube manifestou profundo pesar pela perda de um rubro-negro que manteve uma ligação histórica com a equipe.

Antes de construir uma carreira de destaque no cinema, Barretão vestiu a camisa do Flamengo. Recém-chegado do Ceará ao Rio de Janeiro, ele treinou nas categorias de base do clube e chegou a defender a equipe de aspirantes. Além disso, manteve presença constante no Maracanã ao longo da vida, onde costumava assistir aos jogos ao lado de personalidades como o escritor Nelson Rodrigues.

Em maio de 2021, durante participação no programa Conversa com Bial, Luiz Carlos Barreto relembrou a trajetória no futebol e revelou que esteve muito perto de disputar uma Olimpíada pela Seleção Brasileira.

“Eu era considerado craque, tanto que eu fui convocado para a Seleção Brasileira de futebol que ia disputar a Olimpíada de Londres, em 1948. Eu era jogador do juvenil do Flamengo”, relembrou ele.

Assim, embora tenha escolhido o cinema e se tornado um dos maiores produtores da história do país, Barretão nunca escondeu a paixão pelo Flamengo nem deixou de recordar a oportunidade que teve no futebol antes de seguir o caminho que o consagrou nas telas.

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