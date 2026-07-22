Vídeo: campeões do mundo com a Espanha ganham premiação em tomate!

A cidade de Los Palacios y Villafranca, na Espanha, preparou uma homenagem diferente para celebrar os campeões mundiais Gavi e Fabián Ruiz. Os dois meio-campistas participaram de uma cerimônia organizada pelo município e receberam tomates em uma quantidade equivalente ao peso de cada jogador.

A ação, porém, chamou atenção pelo formato simbólico. Os atletas subiram em uma balança durante o evento para definir a quantidade do presente: Gavi recebeu 68 kg de tomates, enquanto Fabián Ruiz ganhou 84 kg do produto.

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A homenagem aconteceu dois dias após a Espanha conquistar o bicampeonato mundial ao vencer a Argentina por 1 a 0 na final da Copa do Mundo 2026. Titulares durante boa parte da campanha, os jogadores tiveram participação importante na equipe comandada pelo técnico Luis de la Fuente.

Inclusive, além da entrega dos tomates, a prefeitura anunciou outras formas de reconhecimento aos atletas. O município revelou que vai construir um monumento dedicado aos campeões mundiais.

A cidade ainda prepara outra homenagem aos jogadores. As duas principais instalações esportivas municipais passarão a levar os nomes dos jogadores. Uma será batizada como Fabián Ruiz, enquanto a outra receberá o nome completo de Gavi, Pablo Páez Gavira.

A iniciativa segue, assim, uma tradição local. Desde 2006, quando o município homenageou Jesús Navas, também nascido em Los Palacios y Villafranca e campeão mundial pela Espanha, a cidade mantém espaços esportivos dedicados aos seus jogadores que conquistaram títulos pela seleção.

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