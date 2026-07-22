Corinthians teve proposta negada antes de novo transfer ban

Antes de receber o quarto transfer ban dos últimos meses, o Corinthians tentou uma renegociação para evitar a punição. O clube paulista recebeu a decisão da Fifa por não pagar a terceira parcela da compra do volante Charles, junto ao Midtjylland, da Dinamarca, em 2024, durante a gestão do ex-presidente Augusto Melo.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Uol, diretores alvinegros procuraram os representantes do clube dinamarquês após a condenação da Corte Arbitral do Esporte (Cas), em maio. Porém, o Midtjylland ignorou as primeiras tentativas de contato, que aconteceram após o tribunal determinar o pagamento da quantia.

A tentativa corinthiana aconteceu por meio de um e-mail, assim como os dinamarqueses haviam solicitado. Entretanto, quando a resposta veio, o Midtjylland respondeu de forma direta, com um “não aceito”. Os representantes alvinegros ainda tentaram um novo encontro para discutir as condições do pagamento, sem sucesso.

Sem dinheiro em caixa para pagar os 1,1 milhão de euros, cerca de R$ 7 milhões, o Corinthians decidiu encerrar as tratativas. Entretanto, a situação financeira do clube piorou após o transfer ban do caso José Martínez, por uma dívida com o Philadelphia Union, no dia 21 de maio. Por conta disso, o Timão chegou a atrasar salários e direitos de imagem do elenco nos dias seguintes.

Além dos problemas com o Midtjylland e o Philadelphia, o Corinthians possui pendências com o New York City e o Tokushima Vortis, do Japão. O primeiro caso se deve ao não pagamento das taxas de empréstimo de Talles Magno. No segundo, o clube não pagou pela contratação do zagueiro Cacá.

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