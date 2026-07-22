Guarín visita concentração do Vasco, na Colômbia, antes de duelo pela Sul-Americana

Fredy Guarín visitou a concentração do Vasco na noite desta terça-feira (21), em Medellín (COL), antes da partida contra o Independiente Medellín, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. O ex-meia reencontrou antigos funcionários do clube e recebeu uma camisa cruz-maltina de presente.

Durante a visita, o arqueiro também conversou e posou para fotos com alguns jogadores estrangeiros do elenco vascaíno. Entre eles, estavam atletas como Andrés Gómez, Cuesta, Puma Rodríguez e Spinelli.

Vale lembrar que colombiano defendeu o Cruz-Maltino entre 2019 e 2020. Assim, nesse período, disputou 15 partidas e marcou três gols, além de criar forte identificação com o clube e a torcida.

Em abril deste ano, Guarín contou que superou a dependência alcoólica e passou a usar a própria experiência para ajudar pessoas que enfrentam o mesmo problema. Aos 40 anos, o ex-jogador mantém o carinho pelo Vasco. Como demonstração desse vínculo, fez uma tatuagem com a Cruz de Malta para simbolizar o período vivido em São Januário.

“O amor pelo Vasco é muito grande. Mesmo que eu tenha ficado lá por pouco tempo, a identificação com São Januário, com seu povo, com sua raça, foi muito grande. Eu sempre me lembro muito deles, sinto muita falta deles”, contou o ex-jogador ao portal “ge”.

Por fim, Independiente Medellín e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no estádio Atanasio Girardot. O jogo, portanto, será pela ida dos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana.

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