Clube inglês cancela treino e reforça segurança para evitar jogador “revoltado”

O Wolverhampton viveu um episódio incomum durante os treinos de pré-temporada. O clube inglês cancelou um treinamento da equipe principal e reforçou o esquema de segurança no CT após um caso de indisciplina envolvendo o atacante Tolu Arokodare, que está fora dos planos do técnico César Peixoto e negocia sua saída.

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Segundo a imprensa britânica, o treinador comunicou ao nigeriano que ele não treinaria com o restante do elenco principal. No entanto, Arokodare se recusou a deixar o gramado, o que inviabilizou o andamento da atividade e levou ao cancelamento do treino.

Depois do incidente, o Wolves decidiu aumentar a segurança em Compton Park para impedir novas situações semelhantes. Embora o atacante não tenha sido proibido de acessar as instalações do clube, o monitoramento foi reforçado enquanto a diretoria busca uma solução para seu futuro.

Disponível para negociações

Arokodare deseja deixar o Wolverhampton nesta janela de transferências. O clube, por sua vez, tenta recuperar parte do investimento feito na contratação do centroavante, adquirido junto ao Genk (Bélgica) por cerca de 24 milhões de libras (R$ 162 milhões) no ano passado. A Fiorentina aparece entre os interessados, enquanto o Trabzonspor, da Turquia, também já tentou contratar o jogador, mas teve a proposta recusada pelo atleta.

A passagem do nigeriano pela Inglaterra ficou muito abaixo das expectativas. Na temporada passada, ele marcou apenas três gols e ainda se envolveu em problemas disciplinares. Em um deles, se desentendeu com um companheiro de equipe após uma derrota na Premier League. O desempenho discreto coincidiu com o rebaixamento do Wolves para a Championship.

Recém-chegado ao comando técnico, César Peixoto adotou uma postura rígida desde o início dos trabalhos. O português pretende reorganizar o elenco para a disputa da segunda divisão inglesa e tem deixado claro que só contará com jogadores comprometidos com o clube.

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