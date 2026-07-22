Grêmio não conta com reforços para confronto da Sul-Americana

Além da ausência do técnico Luís Castro, o Grêmio não contará com dois dos reforços vindos na janela de transferência contra o Bolívar, nesta quinta-feira (23). Afinal, o clube não inscreveu Jovane Cabral e Diego Caito para o duelo dos playoffs da Sul-Americana.

A dupla ainda não teve o seu contrato publicado no Bid da CBF, e não estão regularizados para entrar em campo. Inclusive, o Tricolor ainda não apresentou oficialmente os reforços. Caito chegou a Porto Alegre na última sexta-feira (17), vindo do Goiás, e está em condições de jogo. Por outro lado, Cabral desembarcou na capital gaúcha na segunda-feira (20) e, ser estrangeiro, deve ter seu processo de regularização mais demorado com a entidade.

O Grêmio encaminhou a lista atualizada de jogadores para Conmebol na última segunda. Outros dois reforços, Matheus Nascimento e Wallece, estão incluídos nela e estão à disposição para o confronto em La Paz. Por outro lado, Cabral e Caito poderão ser inscritos no torneio caso o Tricolor avance na Sul-Americana.

Já Luís Castro não viajou com a equipe por questõs de saúde. O português passou por duas intervenções para tratamento de episódios de pneumotórax. Dessa maneira, o auxiliar Vitor Severino o substituirá na viagem a La Paz, que fica a 3,4 mil de altitude, o que é contraindicado para o treinador do Imortal.

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