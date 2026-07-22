Gabriel Batista e Warleson valorizam escola de goleiros e exaltam o Botafogo: “Clube grandioso”

O Botafogo apresentou oficialmente os goleiros Gabriel Batista e Warleson na tarde desta quarta-feira (22), no estádio Nilton Santos. Assim, os dois reforços concederam a primeira entrevista coletiva como jogadores do clube e falaram sobre a chegada ao elenco alvinegro.

Aos 29 anos, Gabriel Batista vestirá a camisa 12. Revelado pelo Flamengo, o goleiro atuava no Santa Clara, de Portugal, e assinou contrato com o Alvinegro até o fim de 2029. Antes da experiência no futebol português, ele também defendeu o Sampaio Corrêa por empréstimo. Durante a apresentação, destacou a tradição do clube na formação de goleiros e citou John e Lucas Perri como referências recentes da posição.

“Nós sabemos que a escola de goleiros do Botafogo é muito tradicional. Então, a responsabilidade é boa de representar essa camisa e todos que passaram. Tem mais, recentemente, o John, o Perri; então, são pessoas que eu acompanho, que tive a oportunidade de já jogar contra. Sei da qualidade que têm os goleiros do Botafogo. Espero poder retribuir e ir a esta altura, que é essa responsabilidade que o clube tem”, afirmou.

“É a melhor possível. O grupo é maravilhoso. Os jogadores maravilhosos sobre a recepção que tivemos. Sobre a titularidade, fica para o professor Franclim. Tanto eu quanto o Warleson estamos preparados. Importante é ajudar a equipe”, completou

Escola de goleiros do Glorioso

Warleson, por sua vez, usará a camisa 17 e também firmou vínculo até dezembro de 2029. Natural de Cuiabá, o goleiro passou pelas categorias de base da Portuguesa Santista, Grêmio e Cuiabá, mas concluiu a formação no Athletico-PR. Ele retorna ao futebol brasileiro após seis temporadas no Cercle Brugge, da Bélgica.

“É um clube grandioso, que teve grandes goleiros que passaram por aqui. São goleiros que não tem palavras para mencionar o que fizeram na história do Botafogo. Então, a gente está aqui. Estamos escrevendo o nosso nome na história a partir de hoje. Acredito que seja honroso da nossa parte estar representando essa equipe”, frisou.’

“Nós temos um perfil bem parecido. Eu vi ali desde o primeiro treino que a gente teve juntos, né. A gente tem um perfil bem parecido. A gente procura trabalhar simples. Eu acredito que o futebol é simples e a gente tem que fazer coisas simples. Então, acredito assim que nem ele mencionou, a gente tem que jogar mais com os pés. Hoje, o futebol brasileiro pede mais isso do goleiro brasileiro. Então, a gente tem que ter essa qualidade ali com os pés. Acho que a gente tem as qualidades e características iguais”, acrescentou.

Por fim, o Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Vitória, no estádio Nilton Santos, em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.