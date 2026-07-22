Jeff Bezos abre negociações e pode se tornar um dos proprietários do Liverpool

O bilionário Jeff Bezos pode se tornar em breve um dos investidores do Liverpool. O fundador da big tech Amazon está em negociações para integrar um consórcio liderado pelo empresário Amit Bhatia, ex-coproprietário do Queens Park Rangers, que tenta adquirir uma participação minoritária no clube inglês. As conversas, porém, ainda estão em estágio inicial.

LEIA MAIS: Copa do Mundo de 2034 pode ser disputada apenas em 2035, diz jornal inglês

Segundo informações divulgadas pela imprensa britânica, o grupo apresentou uma proposta para comprar cerca de 30% das ações do Liverpool, atualmente controlado pelo Fenway Sports Group (FSG). A oferta avalia o clube em aproximadamente 4,5 bilhões de libras (cerca de R$ 30,5 bilhões), valor que colocaria os Reds entre as franquias esportivas mais valiosas do mundo.

Bezos, cuja fortuna é estimada em mais de US$ 250 bilhões (R$ 1,26 trilhão), ainda não confirmou, portanto, participação na operação. Caso aceite integrar o consórcio, será sua primeira incursão no futebol europeu. Anteriormente ele teve o nome ligado a possíveis aquisições de franquias do futebol americano (NFL), como Seattle Seahawks e Washington Commanders.

Amit Bhatia, responsável por liderar as negociações, deixou recentemente sua participação no Queens Park Rangers. Isto para evitar conflitos de interesse e concentrar esforços na tentativa de investimento no Liverpool. O grupo, inclusive, também conta com apoio financeiro da família Mittal, uma das mais ricas do mundo no setor siderúrgico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.