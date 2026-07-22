Corinthians x Remo: onde assistir, escalação e arbitragem

No retorno após a pausa da Copa do Mundo, o Corinthians joga em casa para tentar manter a boa sequência que tinha no Brasileirão antes da parada. Na noite desta quinta-feira (23), o Timão recebe o Remo, na Neo Química Arena, às 19h30, de Brasília, pela 19ª rodada da competição.

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Coringão ocupa a 12ª colocação, com 24 pontos, querendo se afastar ainda mais da parte de baixo da tabela e se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. Por outro lado, o Leão do Norte, que venceu na sua última partida, está na 19ª colocação, com 18 pontos, e pode terminar o primeiro turno próximo de deixar a zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão na TV fechada pelo canal Sportv e no sistema pay-per-view, no canal Premiere.

Como chega o Corinthians

Em um bom momento antes da parada para o Mundial, o Timão quer seguir se afastando das últimas colocações e subir na tabela. Para a partida, Fernando Diniz não conta com Rodrigo Garro, suspenso, que deve ser substituído por Matheus Pereira. Já Memphis Depay, que está em negociação pela renovação de contrato e voltou recentemente da Copa, também fica de fora. Por conta disso, Kaio César e Yuri Alberto devem repetir a dupla de ataque.

Como chega o Remo

Na briga contra o rebaixamento, o Leão aproveitou a pausa para a Copa do Mundo para dar mais entrosamento ao time. Inclusive, o técnico Léo Condé deve basicamente repetir a escalação que venceu o São Paulo no último jogo antes da parada. A única alteração deve ser o retorno do atacante Jajá, que estava suspenso contra o Tricolor, na vaga de Zé Ricardo.

CORINTHIANS X REMO

Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Data e horário: 23/7/2026 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Matheus Pereira; Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

REMO: Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchambá e Mayk; Zé Welison, Patrick e Vitor Bueno; Pikachu, Jajá e Alef Manga Técnico: Léo Condé.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

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