Lucas Monzón define estilo de jogo em apresentação no Botafogo: “Velocidade e agressividade”

Após a apresentação dos goleiros Gabriel Batista e Warleson, Lucas Monzón, novo reforço do Botafogo, também conversou com a imprensa, na tarde desta quarta-feira (22), no estádio Nilton Santos. Ao lado de Paulinho, o defensor vestiu a camisa alvinegra pela primeira vez e concedeu a primeira entrevista coletiva como jogador do clube.

Dessa forma, o jogador chega para reforçar a zaga e usará a camisa 33. Nascido no Brasil e naturalizado uruguaio, o defensor de 24 anos pertencia ao Racing de Montevidéu e atuou por empréstimo no Junior Barranquilla.

Nesse sentido, o Alvinegro adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta por cerca de 800 mil dólares (R$ 4,1 milhões) e assinou contrato válido por três temporadas e meia, até o fim de 2029.

Português “enferrujado” e recepção dos atletas

Filho de mãe brasileira e pai uruguaio, Monzón deixou o Brasil aos cinco anos. Assim, durante a apresentação, fez questão de responder às perguntas em português e brincou ao dizer que estava um pouco “enferrujado” com o idioma.

“Minha mãe é brasileira. É que eu morei na fronteira. Eu nasci em Jaguarão. Meu pai era de Rio Branco, do Uruguai. Minha mãe é de Jaguarão. A maioria dos meus irmãos são de Jaguarão. Quando eles souberam da notícia, foi maravilhoso. Todo mundo me ligava todo dia e me mandava mensagem. E agora que, graças a Deus, eu estou aqui. E obviamente fica mais perto pra eles virem também”, disse.

“A recepção foi super positiva, todos os atletas do grupo, a gente percebe que eles tentam integrar a gente o máximo possível, os treinadores também conversam muito com a gente, como você falou a gente precisa estar em uma boa sincronia com todo mundo e acho que no mais é isso, no primeiro momento a gente está se adaptando, claro, mas é sendo super positivo, a gente está bem feliz com isso”, acrescentou.

“Sou um zagueiro de velocidade, zagueiro agressivo. Cada zagueiro tem seu jogo. O Alexsander (Barboza) é um bom zagueiro, eu conheci ele, mas a minha característica vai mais pra velocidade e pra agressividade no jogo. Eu gosto de chegar forte: agressividade e velocidade são os meus destaques”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.