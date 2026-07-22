Palmeiras aumenta proposta por Danilo e fica no aguardo do Botafogo

O Palmeiras aumentou a proposta para contratar o volante Danilo, do Botafogo. Agora, o Verdão oferece cerca de 28 milhões de euros, R$ 162 milhões, em valores fixos e variáveis de bônus, e espera por uma definição do clube carioca. As informações são do jornalista André Hernan.

Agora, a principal questão é se o Alvinegro vai negociar Danilo para o futebol brasileiro. Inclusive, caso o volante atue contra o Vitória, nesta quinta-feira (23), o jogador não poderá mais se transferir para outro clube brasileiro, já que atingirá o seu 13º jogo no Brasileirão. Além disso, o Botafogo ainda espera lucrar 30 milhões de euros com a negociação.

As conversas entre os dois clubes começaram antes da Copa do Mundo. O Palmeiras demonstrou o interesse em contratar o jogador e que poderia utilizar valores substanciais na negociação. Na primeira proposta, o Verdão ofereceu R$ 120 milhões mais o zagueiro Naves, que já esteve no alvo do Botafogo em 2025. Entretanto, o defensor acabou sendo negociado com o Necaxa, do México. Porém, as duas diretorias se mantiveram em contato ao longo deste período.

Nos últimos dias, o Palmeiras ampliou a proposta para contratar seu principal desejo nesta janela de transferências. Entretanto, há um receio do Botafogo em negociar Danilo dentro do cenário nacional. O Glorioso esperava uma valorização do jogador com a disputa da Copa do Mundo, mas isso não aconteceu. Inclusive, o clube carioca pretendia, inicialmente, realizar sua transferência por 40 milhões de euros, mas baixou a pedida para a casa dos 30 milhões. O Zenit, da Rússia, aparece como outro interessado em contratar o volante.

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