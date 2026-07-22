Vozinha é eleito o melhor goleiro da Copa e entra na seleção da Fifa

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (22) a seleção da Copa do Mundo de 2026, definida por votação dos torcedores. O grande destaque da equipe é o goleiro Vozinha, de Cabo Verde, que surpreendeu ao receber 39,6% dos votos e garantir a posição entre os melhores do torneio.

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A equipe ideal não conta com nenhum jogador brasileiro. A Espanha, campeã da competição, foi a seleção com mais representantes, colocando três atletas na lista: os laterais Cucurella e Pedro Porro, além do volante Rodri, eleito pela Fifa como o melhor jogador da Copa. Vozinha, por sua vez, superou até mesmo o espanhol Unai Simón, que havia sido apontado anteriormente como o principal goleiro da competição.

Vice-campeã mundial, a Argentina teve dois nomes escolhidos: o zagueiro Lisandro Martínez e o atacante Lionel Messi. Por outro lado, a Inglaterra aparece representada pelo meio-campista Jude Bellingham.

Além disso, a França também colocou três jogadores na equipe ideal: o zagueiro Dayot Upamecano, o meia-atacante Michael Olise e o atacante Kylian Mbappé, que terminou o Mundial como artilheiro, com dez gols. Erling Haaland, da Noruega, completa o ataque.

Veja a seleção da Copa do Mundo de 2026:

Vozinha; Pedro Porro, Lisandro Martínez, Upamecano e Cucurella; Rodri, Bellingham e Olise; Messi, Mbappé e Haaland.

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