Espanha voltará a jogar em casa após título da Copa do Mundo

A seleção da Espanha já definiu onde fará as primeiras apresentações diante de sua torcida após a conquista da Copa do Mundo de 2026. A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou que Sevilha e Oviedo receberão os jogos da equipe na fase de grupos da Liga das Nações, competição que marcará o início do novo ciclo da atual campeã mundial.

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O primeiro compromisso em solo espanhol será no dia 29 de setembro, contra a Croácia, no Estádio La Cartuja, em Sevilha. Além disso, poucos dias depois, em 3 de outubro, a equipe enfrentará a República Tcheca no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo.

Além da importância esportiva, as duas partidas terão um clima especial. Ao mesmo tempo, a RFEF informou que os confrontos também servirão para celebrar oficialmente o título conquistado no Mundial de 2026, permitindo que os torcedores compartilhem a festa com os jogadores e a comissão técnica.

Por fim, a equipe comandada por Luis de la Fuente chega embalada após vencer a Argentina por 1 a 0 na decisão da Copa do Mundo, disputada no último domingo, em Nova Jersey. Dessa maneira, o objetivo é transformar o bom momento em uma campanha de destaque na Liga das Nações, torneio em que os espanhóis ficaram com o vice-campeonato na edição anterior com a derrota para Portugal na final.

Jogos da Espanha na Liga das Nações:

26/9 – Inglaterra x Espanha.

29/9 – Espanha x Croácia.

3/10 – Espanha x República Tcheca.

6/10 – Croácia x Espanha.

12/11 – República Tcheca x Espanha.

15/11 – Espanha x Inglaterra.

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