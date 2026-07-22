Paulinho revela bastidores da chegada ao Botafogo e cita ajuda de Gregore

Ao lado de Lucas Monzón, Paulinho, novo reforço do Botafogo, conversou com a imprensa nesta quarta-feira (22), no Nilton Santos. Assim, o lateral-esquerdo passou sete temporadas no Midtjylland, da Dinamarca, e assinou contrato com o Alvinegro até o fim de 2028.

Dessa forma, o clube monitorava o jogador há várias janelas de transferências e aproveitou o término do vínculo com a equipe dinamarquesa para concluir a contratação sem custos. No elenco alvinegro, o atleta disputará posição com Alex Telles e Marçal na lateral esquerda.

“São dois jogadores (Marçal e Alex Telles) que dispensam apresentação, vitoriosos. É um privilégio jogar com eles. Chego para agregar como o Botafogo quiser me usar. Está sendo maravilhoso”, Paulinho.

“Me considero um lateral ofensivo. Gosto de chegar bem ao fundo. Com comprometimento na parte defensiva. Nesse sentido, passei sete temporadas em um futebol taticamente muito obediente. Isso agregou muito ao meu jogo. Podem esperar dedicação, estou ansioso para poder jogar”, completou.

Amizade com Gregore

Paulinho também revelou que Gregore, ex-volante do Botafogo, teve papel importante para convencê-lo a aceitar a proposta do clube carioca. Além disso, o jogador citou que foi muito bem recebido pelo elenco alvinegro.

“Eu e o Gregore jogamos juntos em duas oportunidades, em dois clubes diferentes. E assim que eu tive o primeiro contato com o Botafogo, lá em fevereiro, eu comecei a pegar referências. O Gregore sempre me deu um feedback super positivo em relação aos atletas, em relação ao staff, a todos que trabalham na família Botafogo. Me deixou animado. Da cidade a gente já dispensa comentários”, frisou.

“A gente está sempre falando, a gente é amigo de longa data. Ele também me desejou boa sorte, entrou em contato com os atletas para que me recebessem super bem. Fui super bem recebido desde o primeiro dia”, afirmou.

“É sempre bom disputar competição deste tipo, pelo fato de você encarar outras culturas, outros jogos. E claro que é um título que todo mundo quer ganhar. E com a possibilidade da gente estar disputando, de estar podendo brigar pelo título, é sempre bom a gente dar o máximo possível. A ideia é vencer”, concluiu.

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