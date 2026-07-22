Botafogo pretende usar Danilo Santos no Brasileiro e pode frustrar planos do Palmeiras

O Botafogo pretende utilizar o volante Danilo Santos nesta quinta-feira (23), quando enfrenta o Vitória no Estádio Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília), em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não é utilizado pelo técnico Franclim Carvalho há mais de dois meses. Contudo, caso entre em campo contra os baianos, pode frustrar os planos do Palmeiras, que deseja contratá-lo nesta janela de transferências.

Danilo reapresentou-se recentemente ao Alvinegro após disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira. O meio-campista conversou com o treinador e a diretoria, colocando-se à disposição para entrar em campo. Ele também teve um papo com alguns companheiros, como Alex Telles. Entretanto, deixou claro a vontade de voltar ao futebol europeu, mas não citou o Palmeiras, um dos mais fortes interessados na sua contratação.

Caso entre em campo diante do Vitória, o camisa 8 completará 13 jogos pelo Glorioso no Brasileirão. Dessa maneira, ficaria impossibilitado de atuar por outro clube nesta edição da competição. Aliás, há a improvável chance de o Palmeiras seguir na disputa pelo meio-campista para ele atuar somente na Copa do Brasil e na Copa Libertadores.

Palmeiras aumenta oferta pelo volante

O Alvinegro não acredita que o clube paulista chegaria aos valores desejados para negociar o jogador. A ideia é vendê-lo por 35 milhões a 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 233 milhões). Entretanto, nesta quarta-feira (22), o Verdão aumentou sua proposta para 28 milhões de euros (R$ 162 milhões na cotação atual) entre valores fixos e variáveis de bônus.

Atualmente, o Alvinegro pode trabalhar com mais calma após um aporte da GDA Luma, que fez o clube eliminar os transfer bans, e tenta chegar ao melhor valor para a venda do camisa 8. Além do Palmeiras, Newcastle, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia, também demonstraram interesse.

O clube russo chegou aos valores desejados pelo Botafogo, mas Danilo não demonstrou interesse em atuar no Leste Europeu, preferindo um mercado de primeiro escalão no Velho Continente.

Na atual temporada, Danilo marcou dez gols e distribuiu três assistências em 24 jogos. O volante participou de quatro das cinco partidas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

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