O Botafogo apresentou o último reforço do pacotão contratado para o segundo semestre nesta quarta-feira (22). Assim, o volante Domingos Andrade, de 23 anos, assinou contrato com o clube até dezembro de 2029 e conversou com a imprensa logo após Gabriel Batista, Warleson, Lucas Monzón e Paulinho.

Nascido em Luanda, capital de Angola, o atleta tem uma relação próxima com João Brandão, ex-auxiliar de Luís Castro no Glorioso. O clube carioca comprou 70% dos direitos econômicos do volante por cerca de R$ 8,8 milhões fixos (1,5 milhão de euros), além de prever bônus de 500 mil euros (aproximadamente R$ 2,9 milhões) por metas esportivas.

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“Sou um jogador batalhador, que trabalha muito em prol da equipe. Vou estar sempre lá para recuperar a bola e carregar o piano para os que criam criarem da melhor maneira”, afirmou Domingos.

“O fato de falar a língua portuguesa ajuda bastante, porque a comunicação vai ser mais fluída. E os meus primeiros dias foram bons. O plantel todo recebeu muito bem e até agora foi tranquilo”, completou.

Novo camisa 91

O volante começou a formação nas categorias de base do Interclube, de Angola, e depois se transferiu para o Sporting, de Portugal, onde atuou pelo time sub-19. Dessa forma, no período em que defendia o sub-23, acabou dispensado pelo clube português e seguiu para o Felgueiras, da Liga 3 de Portugal.

“Acho que é um privilégio poder representar um clube como o Botafogo. Olho para a pressão como um motivo para continuar a trabalhar. Em Angola, temos um ditado que é “o carvão quando pressionado gera diamante”. Espero que com a pressão da estrutura e da torcida gere frutos que todos nós saiamos felizes”, salientou.

“Sim, o pessoal acompanhava, acabava vendo o Botafogo por causa do Bastos também, porque é o representante do nosso país e isso fortalece a ligação. E agora, com a minha vinda aqui, creio que o povo angolano vai acompanhar ainda mais, porque eles vão estar atentos naquilo que eu vou fazer, naquilo que vai ser o meu trabalho aqui dentro do clube”, finalizou.

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