Bolívar x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Com o foco voltado para o Brasileirão, o Grêmio inicia uma sequência de jogos decisivos na temporada. Na noite desta quinta-feira (23), o Tricolor vai até La Paz encarar o Bolívar. A partida acontece às 19h, de Brasília, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, no Estádio Hernando Siles, a 3.600 metros de altitude.
O Tricolor chega ao mata-mata após ficar na segunda colocação de seu grupo na primeira fase. Na última rodada, ficou apenas no empate contra o Montevideo Torque City e perdeu a chance de avançar na liderança do grupo, conquistada pelos uruguaios. Já os bolivianos ficaram na terceira colocação da sua chave na Libertadores, a mesma em que estava o Fluminense.
Onde assistir
A partida terá transmissão exclusiva para o Brasil pela plataforma de streaming Paramount+.
Como chega o Bolívar
Depois de ser eliminado na Libertadores, o clube boliviano tenta se manter vivo no cenário internacional pela Sul-Americana. Após o retorno do futebol local, o Bolívia empatou com o The Strongest e goleou o Guabirá em suas últimas partidas. Para encarar o Grêmio, o técnico Alejandro Restrepo não tem desfalques e conta com a força da altitude, grande aliada em jogos em La Paz.
Como chega o Grêmio
Próximo da zona de rebaixamento no Brasileirão, o Tricolor já colocou a competição como prioridade para o restante da temporada. Com isso, a expectativa é que Vinicius Severino, que substitui Luís Castro por motivos de saúde, entre em campo com uma equipe mista. Além disso, o técnico não conta com Carlos Vinícius, suspenso, e Amuzu, que cumpre protocolo de concussão. Por outro lado, o atacante Matheus Nascimento pode realizar sua estreia em jogos oficiais.
BOLÍVAR X GRÊMIO
Copa Sul-Americana – Playoff (jogo de ida)
Data e horário: 23/7/2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL)
BOLÍVAR: Lampe; Freita, Arreaga, Mena e Sagredo; Robson, Justiniano e Chavez; Romero, Caute e Pato Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.
GRÊMIO: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Walter Kanemann e Caio Paulista; Nardoni, Villasanti e Gabriel Mec; Matheus Nascimento, Braithwaite e Tetê. Técnico: Vitor Severino.
Árbitro: Roberto Perez (PER)
Assistentes: Jesus Sanchez (PER) e Stephen Atoche (PER)
VAR:Diego Haro (PER)
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