Hajduk Split (CRO) x Pafos (CHP): onde assistir, escalações e arbitragem

Hajduk Split, da Croácia, e Pafos, do Chipre, se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 16h (de Brasília), no Stadion Poljud, em duelo válido pela segunda fase preliminar da Liga Europa da temporada 2026/27. O destaque do clube cipriota segue sendo o experiente zagueiro brasileiro David Luiz.

Onde assistir

A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil.

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Como chega o Hajduk Split

O clube croata disputa o torneio pela 21ª vez em sua história e chega com ampla experiência em competições continentais.

Na partida mais recente, o Hajduk Split foi derrotado por 2 a 1 pelo MSK Zilina, pela fase preliminar da Liga Europa.

Como chega o Pafos

Por outro lado, o Pafos FC, do Chipre, participa da competição apenas pela terceira vez e tenta ganhar espaço no cenário europeu.

Ao mesmo tempo, o Pafos também vem de um revés. O time perdeu por 3 a 2 para o Slovan Bratislava em um amistoso de preparação para a nova temporada.

Hajduk Split (CRO) x Pafos (CHP)

Segunda fase preliminar da Liga Europa

Data e horário: quinta-feira, 23/07/2026, às 16h (de Brasília).

Local: Stadion Poljud, em Split (Croácia).

Hajduk Split: Toni Silic, Mathieu Acapandié, Marino Skelin, Alec Van Hoorenbeeck, Simun Hrgovic, Rokas Pukstas, Adrion Pajaziti, Roko Brajkovic, Noa Skoko, Dario Melnjak, Michele Sego.

Pafos: Jay Gorter, Derrick Luckassen, David Luiz, Nicholas Ioannou, Dani Silva, Vlad Dragomir, Pêpê Rodrigues, Domingos Quina, João Correia, Lelê, Mislav Orsic.

Árbitro: Rob Harvey (IRL).

Assistentes: Darragh Keegan (IRL) e Wayne McDonnell (IRL).

VAR: Manuel Schuettengruber (AUT).

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