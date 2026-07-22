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Joia do Palmeiras aparece em lista de promessas para Copa do Mundo de 2030

Joia do Palmeiras aparece em lista de promessas para Copa do Mundo de 2030
Joia do Palmeiras aparece em lista de promessas para Copa do Mundo de 2030 -

Com o fim da Copa do Mundo, as seleções já começam a planejar o novo ciclo de olho na próxima edição. Dessa maneira, o jovem Eduardo Conceição, de apenas 16 anos e uma das joias da base do Palmeiras, apareceu em uma lista de promessas que podem estar no Mundial em 2030.

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A plataforma “Eyeball”, especializada em categorias de base, escalou um time de promissores jogadores que podem se destacar na competição daqui a quatro anos. A equipe foi divulgada pelo “The Athletic”, braço esportivo do ” The New York Times”.

Assim, é o único brasileiro presente na lista. Confira abaixo a formação apontada pela “Eyeball”.

Valentin Reigia (Argentina); Vamboue Doumbia (Costa do Marfim), Mor Talla Ndiaye (Senegal), Elie Mbavu (Bélgica) e Leon Jakirovic (Croácia); Abdellah Ouzane (Marrocos), Alexander Andersson (Suécia) e Ebrima Tunkara (Espanha); Jose Escorcia (Colômbia), Eduardo Conceição (Brasil) e Samba Konate (França).

O jovem tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2029, com multa rescisória estipulada em 100 milhões de euros (R$ 580 milhões). Recentemente, o Grupo City entrou em contato com o clube paulista, assim como Jürgen Klopp, que atuava como chefe global de futebol da Red Bull.

Eduardo Conceição foi destaque do sub-17, ganhando uma chance na Seleção Brasileira da categoria. Ele faz parte do grupo de apoio que treina com os profissionais na Academia de Futebol.

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