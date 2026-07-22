Joia do Palmeiras aparece em lista de promessas para Copa do Mundo de 2030

Com o fim da Copa do Mundo, as seleções já começam a planejar o novo ciclo de olho na próxima edição. Dessa maneira, o jovem Eduardo Conceição, de apenas 16 anos e uma das joias da base do Palmeiras, apareceu em uma lista de promessas que podem estar no Mundial em 2030.

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A plataforma “Eyeball”, especializada em categorias de base, escalou um time de promissores jogadores que podem se destacar na competição daqui a quatro anos. A equipe foi divulgada pelo “The Athletic”, braço esportivo do ” The New York Times”.

Assim, é o único brasileiro presente na lista. Confira abaixo a formação apontada pela “Eyeball”.

Valentin Reigia (Argentina); Vamboue Doumbia (Costa do Marfim), Mor Talla Ndiaye (Senegal), Elie Mbavu (Bélgica) e Leon Jakirovic (Croácia); Abdellah Ouzane (Marrocos), Alexander Andersson (Suécia) e Ebrima Tunkara (Espanha); Jose Escorcia (Colômbia), Eduardo Conceição (Brasil) e Samba Konate (França).

O jovem tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2029, com multa rescisória estipulada em 100 milhões de euros (R$ 580 milhões). Recentemente, o Grupo City entrou em contato com o clube paulista, assim como Jürgen Klopp, que atuava como chefe global de futebol da Red Bull.

Eduardo Conceição foi destaque do sub-17, ganhando uma chance na Seleção Brasileira da categoria. Ele faz parte do grupo de apoio que treina com os profissionais na Academia de Futebol.

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